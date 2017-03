por Trupon » Ayer, 22:15

Ferrari en el GP de Australia F1 2017: Previo

Vettel: "No tenemos expectativas; esperamos estar arriba y ése es nuestro objetivo"

SANTI TORRES | 23 MAR 2017Ferrari ha cambiado su forma de presentar su trabajo. Nada de expectativas, sólo trabajo puro. De cara al Gran Premio de Australia, Sebastian Vettel y los de Maranello quieren dejar claro que han venido a trabajar y ganar. O a mejorar, si se debe dar el caso. Por ello no han puesto expectativas altas en público, y para Australia no quieren saber nada de predicciones ni esperanzas. Sólo datos: ser los más rápidos.Sebastian Vettel:"Creo que no se puede dar nada por seguro. Hay mucho trabajo por delante y el coche parece que funciona bien. Hemos dado muchas vueltas, así que podemos estar contentos, pero no se puede dar nada por seguro. Nada se debe dar por hecho, y el año es largo. Estamos aún en marzo. No sé qué expectativas parece que tenemos desde fuera, pero desde dentro no tenemos ninguna. Esperamos estar arriba, y ése es nuestro objetivo, con lo que sabemos que hay mucho trabajo. Nos centraremos en ir paso a paso y en esforzarnos para mejorar".