Mercedes comienza demostrando su poder, seguido por Red Bull y FerrariPor fin arrancó la Temporada 2017 de la Fórmula 1 y podemos dejar atrás las especulaciones de los test de pretemporada. Es una nueva etapa en la historia de la máxima categoría y comenzamos a vivirla en las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia, en el Circuito de Albert Park, que con sus 5.3 kilómetros le da la bienvenida a los pilotos y equipos.El día inició con los ojos de todos puestos en Mercedes, Red Bull y Ferrari, los tres equipos que hasta el momento son los favoritos. Precisamente los del equipo principal de la bebida energética estuvieron haciendo ajustes y colocando nuevas piezas justo antes de la sesión.Al momento de la luz verde las condiciones climáticas eran favorables y la actividad fue inmediata con varios pilotos haciendo su vuelta de instalación, los primeros en hacer contacto con el asfalto australiano fueron Romain Grosjean y Sebastian Vettel.Apenas pasados veinte minutos salió a la pista el MCL32 de Fernando Alonso, mientras que el coche de su compañero, Stoffel Vandoorne, se mantenía con el lateral ligeramente desmontado.Lance Stroll fue uno de los primeros en marcar tiempo con un 1:33,380 montando neumáticos superblandos, aunque ese crono sería mejorado rápidamente por Lewis Hamilton al marcar un 1:25,535 menos de diez minutos después.Pasados los 35 minutos, Lance Stroll encabezaba la tabla del top 10 de paso por la trampa de velocidad con 318,2Km/h, mientras que Valtteri Bottas hacia lo propio en los tiempos al obtener un 1:25,142, seguido por Daniel Ricciardo (1:25,515) y Lewis Hamilton (1:25,535).Poco después volverían todos a los boxes mientras Ferrari hacía prácticas de pit stop. Para entonces, los únicos pilotos que no habían marcado tiempos eran Esteban Ocon y Stoffel Vandoorne.A falta de poco más de 30 minutos el piloto de casa, Daniel Ricciardo, fue el primero en bajar del 1:25 con un 1:24,886, minutos después Esteban Ocon marcaría su primer crono del día, pero bastante lejos de la punta: 1:28,189.Minutos después, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas con ultrablandos empezaron a bajar los tiempos en una lucha de compañeros, mejorando décimas cada vez.Mientras tanto, Sebastian Vettel tenía problemas con el DRS de su Ferrari, que debido a una fuga tenía problemas para accionarlo correctamente. Esto al final lo limitaría a sólo recorrer 10 vueltas en estas primeras prácticas libres.Los de Mercedes comienzan primeros y mandando en el 2017A 20 minutos para que acabaran los Libres 1 del Gran Premio de Australia los Mercedes se mostraban muy fuertes. Por su parte, Lance Stroll junto a Ericsson y Magnussen, eran los pilotos con más recorrido, al haber completado 19 vueltas, mientras que Alonso y Vandoorne, 14º y 20º respectivamente en la tabla de tiempos, acumulaban sólo 25 vueltas para McLaren entre los dos.Sin sopresas, los tres grandes en cabezaMercedes, Red Bull y Ferrari se llevan estas primeras prácticas libres que culminaron con un ensayo de Virtual Safety Car. Hamilton y Bottas se repartieron los dos primeros puestos, mientras que Ricciardo logró imponerse a su compañero, Max Verstappen. Por Ferrari, Raikkonen logró plantarle cara a Vettel, no sólo en tiempos sino con las cinco vueltas extras que pudo darle al circuito.Es importante destacar que los únicos que utilizaron neumáticos ultrablandos fueron los pilotos de Mercedes, e incluso con esa estrategía la diferencia de tiempos con respecto a Red Bull no fue tan significativa. Max Verstappen apenas superó el segundo de diferencia, mientras que Daniel Ricciardo estuvo a 0,666 del crono final marcado por Lewis Hamilton (1:24.220).