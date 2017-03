por Trupon » Ayer, 13:50

Sebastian Vettel: "Un gran día para nosotros; la sensación es fantástica"

Sebastian Vettel (1º):

Kimi Räikkönen (4º):

Maurizio Arrivabene, jefe del equipo Ferrari:

Pablo Grau 26 de March 2017Salida limpia en la carrera de AustraliaCarlos Sainz peleó con los Force IndiaEricsson y Magnussen, accidentados en la salidaNico Hülkenberg, el único Renault supervivienteDaniel Ricciardo abandonó frente a su aficiónProblemas en la suspensión para Fernando AlonsoLewis Hamilton ya tiene rival por las victoriasValtteri Bottas se estrenó en carrera con Mercedes¡Menuda carrera para el equipo Ferrari! Tras el gran rendimiento en clasificación, Sebastian Vettel ha dado la sorpresa en el Gran Premio de Australia. A pesar de que el alemán no ha podido con Lewis Hamilton en la salida, Vettel ha mantenido un ritmo excelente y, ayudado por la estrategia perfecta en boxes, el cuatro veces Campeón del Mundo se anota la primera victoria de la temporada, se coloca líder en el Mundial y se corona como rival para batir a Mercedes. Por su lado, Kimi Räikkönen también ha rendido bastante bien, aunque el finés haya quedado fuera del podio se apunta un meritorio cuarto puesto tras haber mantenido a raya a Max Verstappen."Ha sido un gran día para nosotros. El equipo ha estado trabajando muy duro en la pista y en la fábrica. La sensación es fantástica. 'Grazie mille', hay poco más que añadir. Los últimos meses han sido realmente intensos y ha sido duro coger el ritmo. Esto solo es el principio y aún hay mucho trabajo que hacer. Este es uno de los muchos pasos que hemos de dar, y hemos de disfrutar lo que hacemos. Es genial ver a la gente sonreír. Ahora hemos de empezar de nuevo para ir a China y hacer un buen trabajo"."En el primer stint he tenido algunos problemas con el compuesto ultrablando pero, una vez que cambié al blando, el coche se comportó mejor. No ha sido la carrera más emocionante para mí; la mayor parte del tiempo estuve ahorrando combustible, pero cuando empujé el coche iba rápido y tuve buenas sensaciones. La cuarta plaza es un poco decepcionante, pero hemos sumado algunos puntos y la victoria de Seb es un gran resultado para el equipo. Hemos aprendido mucho este fin de semana: empezamos aquí, con un buen paquete y sabiendo lo que hay que hacer para que el coche sea mejor"."Un buen resultado que podría haber sido mejor si hubiéramos metido a Kimi en el podio también. Cuando presentamos el SF70H le llamamos 'nuestro Ferrari' y, de hecho, la victoria de hoy refleja todo el esfuerzo y el duro trabajo que se ha hecho durante los últimos meses. En cuanto a Sebastian, ha hecho un gran trabajo, al igual que todo el equipo. Es una pena que Kimi tuviera problemas al comienzo de la carrera al intentar tener buen ritmo. El coche ha ido bien en pista: estaba bien equilibrado y gracias al rendimiento consistente de los neumáticos hemos podido adoptar una estrategia agresiva. Esta solo es la primera carrera del año; aún quedan 19 y hemos de mantener el nivel de concentración en cada una de ellas, evitando las distracciones".