Mark Webber cree que Fernando Alonso puede dejar McLaren a mitad de temporada como culminación a la frustración acumulada por no pelear por los resultados que quiere. El australiano, buen amigo del asturiano, no ve descabellado pensar que Stoffel Vandoorne termine el año con un compañero diferente del que tiene ahora.Webber explica que Alonso quiere luchar por podios y victorias, y que esos objetivos están muy lejos de lo que McLaren puede ofrecerle a día de hoy. El expiloto de Red Bull cree que esta situación puede derivar en una salida voluntaria de su amigo."Quizá Alonso no está aquí todo el año. Quizá Stoffel tenga un compañero diferente en algún punto", ha dicho en declaraciones a la agencia de noticias belga Sporza, que le había preguntado originalmente por qué opinaba de los que dicen que Vandoorne ha de hacer mejor resultados que Fernando para reivindicarse."Puede que Fernando no haga el año entero. Nunca lo sabes. Está frustrado una barbaridad. No quiere quedar ni sexto ni séptimo. No es como Stoffel, para quien los puntos pueden estar bien. Fernando quiere luchar por podios. Mentalmente, está muy lejos de donde quiere estar".Webber ha ensalzado a Vandoorne como uno de los talentos más prometedores del momento. Ha aplaudido su palmarés en las categorías formativas y ha explicado que esta temporada puede servirle de aprendizaje para crecer en las sombras sin la presión del éxito inmediato."Es una situación difícil. El equipo y el coche no están ahí, pero Stoffel puede aprender en un segundo plano. El radar no está en él, el radar está en el equipo, la política y los problemas con Honda. No puedes tener tres años así".En Melbourne, Alonso rodaba en décima posición cuando se ha visto forzado a abandonar por un problema en su McLaren MCL32. Él había señalado la suspensión como la responsable, pero la escudería ha determinado que la causa real era un fallo en el conducto de frenos que ha ido a peor según ha avanzado el evento."Pocas veces he tenido un coche tan poco competitivo como en esta carrera. Sin hacer preparación invernal, teniendo que ahorrar gasolina de forma brutal… Creo que más o menos teníamos que levantar el pie un segundo por vuelta, y aun así estábamos en los puntos. Es una de las mejores carreras que he hecho", ha comentado el español en declaraciones a Movistar+F1."Pocas veces se repetirá este fin de semana: 13º en la crono, meternos en la Q2, estar en los puntos en carrera… Creo que será prácticamente imposible en las próximas carreras. Cuando lleguemos a circuitos normales, nuestra posición creo que va a estar mucho más atrás. Hay que mejorar inmediatamente, porque si no vamos a tener carreras muy frustrantes".