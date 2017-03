por Trupon » Ayer, 20:11

Niños al asalto de la F1

Lance Stroll, Esteban Ocon o el ya asentado Max Verstappen, convertido en una de las atracciones, lideran una generación adolescente en la parrillaCARLOS GUISASOLA @C_Guisasola25/03/2017Suena el timbre del recreo y varios niños corretean por el patio. El más pequeño es canadiense, tiene sólo 18 años y se llama Lance Stroll. Se le ve nervioso, tímido e inseguro. Todo es nuevo para él. Pero en Williams tienen fe en su talento después de deslumbrar el curso anterior ganando la Fórmula 3 Europea. Este adolescente hijo de millonario y producto de la Ferrari Driver Academy, la escuela de talentos de Ferrari, se inició en el karting el mismo año (2008) que su maestro, el repescado Felipe Massa, quedó a una curva de ganar el Mundial. «¡Sólo tiene 18 años! Todo el mundo debería calmarse un poco», le defendió el brasileño a su protegido tras una complicada pretemporada en Barcelona.Para Stroll, como para cualquier niño, los primeros días están resultando duros. De hecho tuvo que sustituir su primera caja de cambios tras probar el muro en la última sesion de libres del GP Australia. Su primer accidente, su primera sanción. «He notado algo de presión, mis actuaciones no han estado a la altura», admite.Stroll mira con asombro a un niño desgarbado. Con más cara de niño incluso que él. Tiene sólo un año más (19), pero hace tiempo que juega en el patio con los mayores. Max Verstappen inicia su tercera temporada, la primera completa en Red Bull, donde irrumpió con furia en Montmeló, una mañana de mayo de 2016. Allí escribió el episodio más fulgurante de la historia de la Fórmula 1, pulverizando los registros de precocidad que un día firmaron mocosos de sobresaliente como Sebastian Vettel (Italia'08) y Fernando Alonso (Hungría'04).Junto a los columpios, sin levantar la voz, asoma un sonriente francesito. Esteban Ocon tiene 20 años y cuentan que con 18, en 2014, mandó a la lona al mismísimo Verstappen para ganar la F3 Europea. La misma competición que lanzó a la fama a su compañero de recreo Stroll. Después ganó la GP3 y al final del pasado verano fue reclutado por la escudería Manor. Sus dos últimas actuaciones del año, duodécimo en Brasil y 13º en Abu Dhabi, llamaron la atención de Force India. Y ahora, vestido de rosa, junto a Sergio Pérez, este canterano de Mercedes juega con los demás como si nada. Vigilado de reojo por su compatriota Grosjean. Para él son días duros pero nada comparables a cuando se enteró de la muerte de Bianchi, en 2015, mientras trataba de hacerse un hueco en la elite.Lance, Max y Esteban son los pipiolos de un patio imberbe plagado de chavales impetuosos. El alemán Pascal Wehrlein, por ejemplo, sólo tiene 22 años y llegó a sonar para la clase de los grandes. Se habló de él en Mercedes cuando Nico, el chico que mandaba en el patio el año pasado, se fue por sorpresa. Una lesión le ha dejado fuera de combate y se perderá la primera cita pero nadie le pierde de vista . «Debido a la falta de entrenamiento, mi estado físico no es el que se necesita para una carrera completa», se disculpaba en una nota. Y por eso en Sauber, su aula provisional, tiraron de otro jovenzuelo, éste italiano, llamado Antonio Giovinazzi (23).El que ya no es ningún niño pero sí algo novato es el compañero de Alonso en McLaren. Stoffel Vandoorne cumple en Australia 25 primaveras pero recibió la alternativa hace un año, tras el violento accidente del propio Alonso en Albert Park. Resolvió esa primera y única tarde en la F1 con un punto. Fue en Bahrein tras acabar décimo una cita que Jenson Button, a cuya jubilación debe su presencia hoy como piloto titular, abandonó prematuramente por una rotura del motor.Son las gotas más frescas en un colegio donde por primera vez en muchas décadas el director Ecclestone ya no está en su despacho. Donde Raikkonen (37 años), pese a su cara de niño, es el más viejo de los pasillos. «Podría ser su padre...», chismorrean en las aulas respecto al finlandés y a chicos como Stroll, Verstappen u Ocon. Donde Sainz, tercera aventura con sólo 22 años, ya tiene un peso en la parrilla gracias a sus actuaciones con el ToroRosso. 22 años es la edad que Alonso tenía cuando inició su brillante primera etapa en Renault, la de Hamilton cuando aterrizó en la F1 y uno menos que cuando Vettel ganó su primer Mundial. Ellos también tuvieron su primer día de recreo.