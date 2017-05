por Otani » 12 Mayo 2017, 17:00

Si yo fuera ferrarista no diría que un piloto se ha equivocado al fichar por mi equipo, o no lo diría así tan alegremente porque ello significaría que mi equipo no es o no ha sido lo suficientemente bueno. Jaja se equivocó al fichar por el equipo que yo admiro, qué idiota.



Yo reconozco que ha tenido comportamientos inadecuados y actitudes que han perjudicado a su trayectoria, pero, ¿rechazar a Red Bull y a Brawn en su día un error? ¿Cuántos de los que afirman esto pueden decir sin mentir que no habrían hecho lo mismo que Alonso en su lugar? ¿Cómo estaban Red Bull o Brawn cuando Alonso pudo fichar por ellos? Una cosa es criticar a Alonso y otra muy distinta que esto sea barra libre, hasta con cosas que no tienen sentido.



Aun así no creo que vuelva a Ferrari. No tendría lógica después de todo lo que ha dicho y hecho. Volvió a McLaren, sí. Ocho años después. 2014 aún está bastante reciente, yo creo. En Mercedes tampoco lo veo y en Red Bull apostarían antes por tener un piloto de su cantera en caso de tener un hueco para 2018.



Todo lo demás son equipos que están a un mundo de esos tres y que no van a ganar en 2018 ni tampoco en 2019. Yo como seguidor suyo prefiero que se marche de McLaren, aunque no vaya a ganar. Cualquier cosa con tal de evitar este ridículo y esta situación que está viviendo. Incluso prefiero que se retire y que se centre en otras categorías a esto.



