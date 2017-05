por Trupon » 12 Mayo 2017, 18:37

El éxito de Ferrari sorprende a Arrivabene: "No esperábamos estar aquí"

Ferrari llega a Montmeló con dos victorias de cuatro posibles

Su jefe de equipo no pierde detalle de los avances de Mercedes y Red Bull

Pero no quiere que esa atención se convierta en obsesión y afecte al equipo

MARTÍ MUÑOZ | Circuit de Barcelona-Catalunya | 12 MAY 2017Maurizio Arrivabene reconoce que la situación competitiva de Ferrari en las primeras carreras de la temporada ha mejorado las expectativas que se habían hecho en Maranello. La Scuderia llega a Europa como líder tanto del Mundial de Pilotos como del de Constructores. Su prioridad es mantener la concentración y seguir su camino, pero sin perder detalle de las acciones de sus rivales.Ferrari ha ganado dos de las cuatro carreras que se han celebrado hasta el momento. En Sochi venció Valtteri Bottas, pero los italianos firmaron su primer doblete en clasificación desde la temporada 2008. La hegemonía de Mercedes parece tocada y amenazada por Ferrari, y eso Arrivabene cree que es fruto del trabajo incesante de su factoría."Estamos contentos. No nos esperábamos estar aquí, pero el trabajo duro está dando sus frutos", ha explicado el italiano hoy en el Circuit de Barcelona-CatalunyaMercedes ha superado a Ferrari en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de España, pero Arrivabene cree que sería erróneo entrar en pánico o tomar como absolutos los tiempos vistos en Montmeló."He visto cómo Red Bull crece en Barcelona, son competitivos, y Mercedes ha de defender el título. Nosotros estamos centrados carrera a carrera. Intentamos hacerlo lo mejor posible para que la carrera sea interesante. Mercedes es el campeón, ha de defender el título. Son fuertes, la referencia para todos nosotros. Nosotros tenemos que intentar crearles algunos problemas".El jefe de equipo italiano constata que sus dos principales rivales siguen una filosofía aerodinámica distinta. Mercedes apuesta por soluciones que impresionan por su estética, mientras que Red Bull produce diseños más sutiles de una "extrema eficiencia"."La lección que aprendimos el año pasado es finarnos en todos nuestros competidores. El Mercedes es muy impresionante, visualmente. Pero también nos fijamos en el Red Bull. Son dos escuelas. Una es la de Mercedes, que es interesante, creativa, sorprendente. La otra es la de Red Bull, donde algo puede no ser evidente pero resultar extremadamente eficiente. Tenemos que tener en consideración lo que hacen para ser capaces de competir con ellos y seguir nuestro desarrollo. Si hay algo interesante lo investigamos, pero seguimos nuestro camino y queremos seguir con nuestro programa sin distracciones".