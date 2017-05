por Trupon » 13 Mayo 2017, 08:37

Pirelli admite que los neumáticos de España son demasiado duros

Mario Isola cree que el superblando hubiera funcionado bien

En previsión, pospusieron la elección de las gomas del GP de Gran Bretaña

El italiano deja entrever que la selección puede ser más competitiva que la vista aquí

MARTÍ MUÑOZ | Circuit de Barcelona-Catalunya | 12 MAY 2017Pirelli acepta que la selección de neumáticos que había hecho para España –duro, medio, blando- es demasiado conservadora, pero anuncia que utilizará la información recabada este fin de semana para atinar más en circuitos futuros del calendario.Mario Isola recuerda que Pirelli tuvo que escoger las gomas de Barcelona en marzo, cuando apenas tenían información concluyente sobre el rendimiento de cada opción. Cree que el superblando hubiera funcionado bien, pero señala que escogerlo hubiera supuesto una distribución de compuestos demasiado radical para las escuderías."El problema es que si aquí íbamos un punto más blandos, estaríamos con dos juegos de neumáticos medios, dos blandos y siete de superblandos. Honestamente, eso era demasiado agresivo. No queríamos obligar a los equipos a tener esa selección", explica Isola, que aun así admite que la pista hubiera estado en condiciones de soportar una selección más rápida."Si me lo preguntaran ahora, probablemente diría que sí -usar el superblando-, si lo hubiera decidido la semana pasada, no hace ocho semanas cuando apenas teníamos información de los test. El superblando fue bien en pretemporada, pero iba bien en esas condiciones".Isola cree que la estrategia más común será una carrera a dos paradas con dos juegos del neumático medio. Cree que el factor determinante de la misma será el desgaste natural de los compuestos, pues el graining que antaño sufrían las gomas en esta pista ya no es una preocupación.SILVERSTONEPirelli ha pospuesto el anuncio de los neumáticos de Silverstone para después del Gran Premio de España a fin de que esta carrera ofrezca una imagen clara del rendimiento de cada compuesto. Con la experiencia de Montmeló, Isola deja entrever que la opción que se verá en el Reino Unido será menos conservadora."Acordamos con los equipos decidir la selección de Silverstone después de Barcelona. La fecha límite original era antes de esta carrera. Decidimos posponerla para después de Barcelona para dar a los equipos más información sobre el rendimiento de aquí. Haremos una propuesta y la acordaremos con la FIA", ha dicho el italiano, que ha admitido su intención de recuperar el compuesto duro para Suzuka.