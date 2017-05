por mari » 17 Mayo 2017, 18:50

suso escribió: si el trabajador decide cambiar de empresa porque en la que esta no esta a gusto y no tiene posibilidades de conseguiro lo que quiere, y en otra le ofrecen y le venden oportunidades de conseguirlo es logico que se cambie, pero claro, la culpa es de Alonso, no de que Ferrari no haya sabido hacer un coche top o de que Honda no sepa ahcer motores.



Menudo becario es alonso que no sabe hacer que el honda ande porque es un paquete

Es simple....si Fernando no se ha equivocado al irse de un equipo que, (es falso como tu dices que no tubiera oportunidades cuando llegó en dos ocasiones con opciones a titulo y este año parece que tambien), no sepa hacer un coche top a otro que lleva tres años sin saber hacer coches que a duras penas acaben una carrera es que directamente es masoca y lo que le va es pelear en el culo de la parrilla.Si Fernando no es masoca y lo que realmente quiere es ganar..... se ha equivocado porque este año su exequipo vuelve a tener opciones de ganar como Vettel ha demostrado.Y si en lugar de irse a Mclaren se hubiese ido a otro equipo de la parrilla.....pues visto lo visto.....hoy seguiria sin ganar a no ser que se hubiera largado a Mercedes en donde no había sitio disponible.....lo que está claro es que cuando se toma una decision solo hay dos posibilidades....acertar o no. Y a dia de hoy, si el motivo por el que se largo fue el no ganar como él dice, yo no creo que acertara.