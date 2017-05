por GTO » 16 Mayo 2017, 15:43

ENTREVISTA CON EL JEFE DEL EQUIPO AUSTRIACOHelmut Marko: "Red Bull dejará la Fórmula 1 a no ser que haya otro tipo de motores"Helmut Marko atiende a El Confidencial para hablar sobre el futuro de Red Bull en la F1, la mano de Liberty Media y Carlos Sainz, a quien deja algunos mensajesEl Confidencial habló largo y tendido con Helmut Marko en Montmeló. El austríaco se mostró dispuesto a charlar ampliamente de la Fórmula 1, su rechazo a los motores actuales, el futuro con Liberty, la presencia de Alonso en Indianápolis, Carlos Sainz...Pregunta: Red Bull, Adrian Newey y su equipo siempre han sido brillantes en la interpretación y en la forma de plasmar un nuevo reglamento. ¿Qué ha pasado en 2017 para que estén tan lejos de Mercedes y Ferrari?Respuesta: Ha sido una cuestión de interpretación del CDF, túnel de viento y entre diferentes departamentos hubo falta de entendimiento o de mala interpretación de los resultados. Sí, siempre hemos sido brillantes, pero esta vez no ha funcionado, definitivamente no hemos estado a nuestro nivel, sino por debajo de nuestras expectativas. Esto, por un lado. Por otro, desde el punto de vista de la potencia de la unidad híbrida, no hemos tenido lo que pensábamos que íbamos a tener.P: Pero ha llegado a decir que este año ya se han rendido en lo que se refiere a la lucha por el título.R: No, si no no estaríamos haciendo tantos esfuerzos (con las evoluciones en marcha). Seguimos mostrándonos positivos para alcanzar a Ferrari y Mercedes. Llegamos a diferentes circuitos, pero este sistema de unidad de potencia es muy complicado, no es un motor normal. Si el sistema de combustión es mejor, la parte eléctrica es mejor. Además, tienes el tema del consumo, la entrega de potencia y su manejabilidad, lo que hace que haya diferentes partes donde tener que recuperar terreno. Después de las cuatro primeras carreras Ferrari parece el gran favorito, pero parece que aquí (la entrevista se hizo en Montmeló, n.d.r) no es tan competitivo y Mercedes ha dado un gran salto con el motor. Cambias el motor, y bang, das un gran salto de nuevo.

P: Quizás escuchó a Alonso en Indianápolis cuando contaba que se tardan seis minutos solo en arrancar el motor. ¿No cree que los actuales motores híbridos son algo ya demasiado complicados para la competición, el espectáculo, los costos…?P: Es un ejemplo fantastico de ingeniería (pone mucho énfasis en la expresión), pero no son adecuados para la Fórmula 1. Son exageradamente complicados, necesitas entre ocho y diez personas para arrancarlo, el piloto no puede hacerlo sin las instrucciones y consejos de los ingenierios, no tienen sonido, y el público no está interesado en esta tecnología porque nunca la van a tener en su propio coche.P: ¿No crea una jerarquía en la que solo los suministradores de motores tienen opciones, y los demás nunca para de ganar el título, aparte del dinero que cuestan a los equipos?R: No hacen ruido, son muy caros y son complicados. Y como te explico, si juntaras adecuadamente estos factores, tampoco es un motor como los de antes. Es por lo que estamos luchando y esperando que Liberty escuche estas críticas, porque que una compañía como Honda, reconocidos como grandes especialistas de motores, no pueden resolver los problemas debido a que son complicados e increíblemente caro.Los V6 no hacen ruido, son caros y complicados. Ojalá Liberty nos escucheP: Entonces, ¿qué le pide usted y Red Bull a Liberty y a la FIA para los nuevos motores que llegarán a partir de 2020?R: La idea es muy simple. Queremos un motor que sea potente, 1000 cv, con un solo sistema Kers (recuperación de energía) que sea estándar, con una batería estándar, y que el desarrollo no cueste más de 15-20 millones como máximo, por reglamento. Que tenga sonido, y que sea el piloto el que marque las diferencias. Y que, con ello, compañías independientes como Illien, Cosworth, puedan hacerlos y que nosotros podamos tenerlos, o como McLaren, que querrían tener un motor de ellos.P: ¿Y si Red Bull no encontrara estos criterios en los nuevos motores? ¿Dejaría la Fórmula 1?R: Sí, porque el año pasado aprendimos de la situación. Mercedes no nos daba su motor, tampoco Ferrari, y Renault fue obligado por Ecclestone a darnos su unidad de potencia. Queremos tener una situación de igualdad, y no ser chantajeados por un gran fabricante.P: Y en este contexto, ¿qué piensa de los rumores de que Mercedes pueda ayudar a Honda, como se dice que pudo hacer con Ferrari?R: Creo que es un error, no me importa si es cierto, y si lo fuera, es un error. Desde el punto de vista del chasis tienes reglas muy rígidas que impiden ayudarse unos a otros, de forma que no se pueda batir a Mercedes. Así, siempre tendrán algo más para tener una ventaja.P: ¿Consideran unirse al Grupo Volkswagen si entrara este en la F1? Para empezar, siempre han tenido muchos vínculos de patrocinio.R: Con el 'dieselgate' ya tienen serios problemas, así que no creo que consideren la F1. Pero para los fabricantes, la fórmula de motores ha de ser más simple para que sigan llegando otros.

P: Usted ganó las 24 Horas de Le Mans, y con un récord increíble de carrera que duró muchos años. Competía también a la vez en Fórmula 1. ¿Qué piensa sobre Alonso y las 500 Millas? ¿Le entiende?R: Le entiendo totalmente. Le entiendo. Montecarlo, si tiene suerte y todo va bien, queda séptimo u octavo o algo así. Y para un piloto como Fernando esto no significa nada. Pero ganar en Indy es algo tan especial. Yo he estado dos veces en Indy, y es algo increíble. Ya no puede batir los títulos de Schumacher, ya es mayor para ello, por eso le entiendo totalmente. Y lo próximo será Le Mans, Graham Hill y la triple corona. Y mantiene su motivación.