por GTO » 16 Mayo 2017, 16:14

“Sainz está preparado para pilotar un coche ganador”Toto Wolff cree que el español está listo para dar el salto, mientras Helmut Marko pide “paciencia” al madrileñoCarlos Sainz, en el GP de España de F1Carlos Sainz, en el GP de España de F1 (David Ramos - David Ramos / Getty)Carlos Sainz, séptimo en Montmeló, está completando su mejor inicio de temporada en la F1 y ya suma 17 puntos en las primeras cinco carreras, tan sólo un punto menos que en todo el 2015, su año de debut. desde entonces, ha llovido mucho, y el propio Carlos destacó a MD que ahora es un piloto con mucha más experiencia, lo que le permite no cometer errores y sacar más provecho de los fines de semana, con mejores prestaciones. Esto no pasa desapercibido por los grandes equipos, y es que desde el año pasado, el español no ha cesado de brilla con luz propia y en 2017 está demostrando de nuevo su calidad para lograr su ansiado objetivo, el poder pilotar un coche ganador en 2018, como ya ha reiterado en muchas ocasiones.La prioridad del madrileño es conseguir un ascenso a Red Bull que dependerá de si Verstappen o Ricciardo deciden dejar la disciplina de los de Milton Keynes para probar suerte en otro equipo. El español ya anunció a MD que no se imagina un cuarto año en Toro Rosso y se pone cómo límite este 2017 para subir a Red Bull o marcharse a otro equipo que le ofrezca un mejor monoplaza. Hasta entonces, el español tenía claro que este curso debía seguir con su buen rendimiento en pista, por el que fue escogido entre los mejores pilotos del 2016 por los técnicos del Mundial, y por ahora, lo está consiguiendo pese a la clara falta de potencia en el motor Renault de su STR12.Tanto es así que Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, no tuvo dudas en expresar en una entrevista a Mundo Deportivo realizada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que el español está listo para pilotar un coche que le permita estar en cabeza. “Sí, Carlos está preparado. Me gusta Carlos y me gusta la familia (Sainz). Tienen el espíritu adecuado y son gente muy agradable y pilotos genuinos. Carlos es como tiene que ser: un piloto moderno, guapo, inteligente, rápido al volante y con el entorno adecuado”, apuntó el máximo responsable de Mercedes en la F1.Precisamente, el español sonó para sustituir a Rosberg en invierno en Mercedes, aunque la dura competencia entre los de Brackley y los de la bebida energética con su programa de jóvenes pilotos, hace que sea poco probable que se le vea en una ‘flecha de plata en un futuro’. El mismo Wolff lo admitió: “Es un piloto de Red Bull y ellos siempre tratarán de mantener a los buenos en su sistema o de controlar su destino. Y así está la situación en estos momentos”, anunció a MD.“Sainz debe ser paciente”Uno de los hombres importantes en la decisión de ascender o no a Carlos Sainz es Helmut Marko. El asesor de Red Bull es consciente del potencial del español y tan sólo le pide “paciencia” para que llegue su momento tras haber demostrado su velocidad y temple en los últimos dos años.“Creo que se ha desarrollado muy bien, desde ser Carlos Sainz junior, hasta ser Carlos Sainz el piloto de Fórmula 1”, apuntó Marko en declaraciones a ‘El Confidencial’, destacando que “está creciendo” y que es “rápido, muy rápido, pero tiene que serlo consistentemente”.“A veces, el viernes hace tiempos fantásticos, tanto que en Red Bull nos preguntamos: ‘¿Cómo es posible que haga eso?’”, desveló el austríaco, que sin embargo, todavía cree que debe pulir su pilotaje y su toma de decisiones en pista para dar el salto. “Ser rápido el viernes no significa nada, debe seguir creciendo con el coche en los entrenamientos y seguir haciendo el máximo en carrera. Cometió un error estúpido en Baréin (accidente con Stroll). Es joven y puede aprender”, argumentó Marko con unas declaraciones que de bien seguro serán tenidas en cuenta por el español, que comentó a MD antes de la carrera de Barcelona que “el plan para subirme a un coche ganador va mejor de lo esperado”.La mejor comparación la encontramos con un Kvyat que empezaba esta campaña con la moral renovada tras el ‘chasco’ que se llevó en Barcelona 2016, cuando fue descendido de Red Bull a Toro Rosso. El español está siendo muy superior a su compañero y le aventaja ya en 12 puntos en la clasificación general de pilotos. El ruso es su amigo, pero su primer rival, y ganando esta lucha, el madrileño sigue llamado a la puerta de Milton Keynes para que le dejen subirse a un RB13. “Debe tener paciencia”, como comentó Marko.