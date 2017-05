por wdf » 17 Mayo 2017, 12:49

yo no lo entiendo la verdad... 3 categorías en una?? pues sí. Pero cuantas veces no se ha visto eso en la F1?? u otros deportes de motor. O acaso las Yamaha y Honda oficiales no le quitan 15 segundos a las demás motos en 20 y pocas vueltas?? y se quedan las Ducati ahí un poco en el medio. No os parece eso algo a la F1??



Es que no entiendo esta última moda de criticar algo que para mí es intrínseco a la propia F1, desde que yo la sigo. Los Mclaren de Senna y Prost no doblaban a todos? el Williams de la suspensión activa, el Ferrari de Shumi junto con el Mclaren de Hakkinen, el RBR de Vettel, los últimos Mercedes... exceptuando temporadas puntuales, como aquella dónde las 7-8 primeras carreras hubo 6 ganadores distintos creo, siempre ha habido equipos que han dominado sobre los demás.



si alguien espera ver a 5-6 pilotos con posibilidades de victoria en cada GP pues mejor que se pase a otra categoría, porque eso en F1 yo nunca lo he llegado a ver. Hay muchas categorías de motor para elegir, porque la F1 tiene que parecerse a ninguna?? cada una tiene sus características. Hay cosas que yo cambiaría?? pues claro, siempre hay algo que mejorar, pero hasta ahora siempre que se ha mejorado una cosa se ha empeorado otra. Nunca se ha conseguido contentar a todos. Pero con todos los cambios que se han hecho en estos años lo que nunca he visto es que los Sauber optasen a victorias en cada GP (por poner un ejemplo)