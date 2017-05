por mari » 19 Mayo 2017, 11:36

GTO escribió: Que me duele pensar que los cambios del 2014 hayan podido propiciar el convertir a Mclaren en un nuevo williams.



Espero y deseo que no, que el orgullo de los de Working no permita perder el espiritu de equipo ganador y eviten el conformismo y la forma de dirigir el equipo de forma cobarde que hace actualmente Williams.

El tema es que la actual "directiva" no es gente de Mclaren sino de "fuera". Ya no queda en los puestos directivos casi nadie que pueda tirar de orgullo sino que son "contratados". Y no hablo solo a nivel equipo sino tambien compañia.Son gente que no tiene fuerza para tomar decisiones, algo que si podia hacer la directiva anterior. Ahora ni tan solo se quejan. Supongo que les han marcado las lineas para no molestar a los japoneses y la unica voz que suena discordante es la de Alonso.Eso no es bueno. Estan convirtiendo al equipo en un equipo de Honda. No parecemos un cliente con derecho a la queja sino una propiedad. Solo espero que este palpito no se confirme y la verdadera intencion de los accionistas para echar a Dennis fuera precisamente esa.....