Mario Isola: "Con un juego de ultrablandos puedes completar toda la carrera en Mónaco"

Sin problemas durante el jueves

Q2 con superblandos

Edel González 26 de Mayo 2017Mario Isola, director de Pirelli F1, ha reconocido que cualquier piloto que empiece fuera de los 10 primeros con superblandos, podría exprimirlos en la primera vuelta y dejar las 77 restantes para los ultrablandos. Con otras palabras, el neumático ultrablando podría aguantar toda la carrera completa del Gran Premio de Mónaco.Pirelli ha asegurado que no tienen casi degradación y que la diferencia entre el compuesto ultrablando y superblando está en 0,7 segundos: "Tenemos cero degradación, más o menos. En la segunda sesión las simulaciones de carrera fueron muy consistentes, lo que se esperaba. Tenemos un tiempo de vuelta en delta entre el ultrasoft y el supersoft de 0,7 segundos. Incluso probablemente durante la carrera este número será más pequeño, pero es normal", explica Isola."Supongo que todo el mundo está pensando en hacer una tanda larga con el ultrablando. Veremos, porque la probabilidad de que salga un coche de seguridad aquí es bastante alta. Si alguien empieza con superblandos y tenemos coche de seguridad, podría cambiar a ultrablandos y terminar toda la carrera", agrega el de la suministradora italiana.Por otra parte, Isola confiesa que no han tenido problemas de desgaste, graining o blistering a lo largo de los entrenamientos del jueves. Veremos estrategias diferentes que, sin duda, serán condicionadas en el caso de que el coche de seguridad haga presencia durante el transcurso de la carrera."El desgaste no es un problema, la degradación no es un problema. Mirando a las gomas hoy, fueron perfectas: sin 'blistering', ni 'graining', nada. [Los equipos] tienen varias opciones de estrategias básicamente porque pueden cambiarlos cuando quieran en función de las condiciones de la carrera. Si no sale un coche de seguridad al principio de la carrera, podremos también tener situaciones diferentes", confiesa Mario Isola.El italiano manifiesta que los pilotos que salgan fuera de las diez primeras posiciones de parrilla no deberían perder tiempo por montar superblandos en vez ultrablandos, aunque sí es verdad que en su caso, un coche de seguridad nada más comenzar la carrera les perjudicaría."Al principio, en el tráfico, es algo que no debería penalizarte. Si te mantienes en el ritmo de carrera no vas a perder posiciones y te mantienes respecto al coche de delante. Con los superblandos es posible hacer eso. Sabemos que el ritmo de carrera no es el mismo al de clasificación. En este caso, cuando tienes un coche de seguridad, puedes parar y terminar con los ultrablandos", expone.La posibilidad también está abierta para que los pilotos de primera línea (como Ferrari, Red Bull o Mercedes) puedan pasar la Q2 con superblandos y así comprometerse a usarlos al principio de carrera el domingo, pero Isola cree que los tiempos están demasiado apretados como para arriesgarse."Pasar la Q2 con el superblando... personalmente creo que es un riesgo, porque si te fijas en los primeros 10 coches,no están demasiado lejos y si tienes un 7 décimas de margen, es muy arriesgado. Si cometes un error o encuentras tráfico, hay un gran riesgo para no entrar en Q3", concluye el jefe de Pirelli F1.