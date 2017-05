por Trupon » Hoy, 13:31

Marchionne: "Vettel puede seguir en Ferrari el tiempo que quiera"

La prensa italiana especuló con un precontrato de Sebastian con Mercedes para 2018

No obstante, el presidente de la Scuderia le abre las puertas de la renovación

JESÚS MUÑOZ | 26 MAY 2017A los rumores de que Sebastian Vettel tiene un precontrato con Mercedes para el año que viene, el presidente de Ferrari, Sergio Marchionne, le ha abierto las puertas de la continuidad del alemán en la escudería italiana.A pesar de que esta temporada tiene un coche capaz de ganar carreras y está situado en lo más alto de la clasificación del Campeonato del Mundo, el piloto de Heppenheim todavía no ha decidido su futuro, a lo que Marchionne ha respondido que puede quedarse en Maranello todo el tiempo que quiera."Con Sebastian el discurso lo habíamos hecho el año pasado. Estaba muy nervioso porque el coche no estaba en la pelea. Tratamos de encontrar un coche con el que pudiese luchar, por lo que la elección es suya. Él está feliz con el coche, si le gusta puede quedarse conmigo todo el tiempo que quiera", comentó Marchionne para el portal italiano Motorsport.com.Por otro lado, el italiano se muestra convencido de que ganarán el Gran Premio de Mónaco. Si bien esperaba una superioridad aplastante de su monoplaza desde el primer momento, Marchionne cree que las primeras impresiones son buenas."Me espero ganar con claridad, de alguna manera, pero vamos a esperar. El Principado es un circuito muy difícil, pero el coche está ahí, y las primeras impresiones son buenas, vamos a ver. Finalmente, se ha hecho realidad que el equipo lo está haciendo bien", expresó para concluir.