Sebastian Vettel: "Un día increíble por la oportunidad de acabar primero y segundo"

Sebastian Vettel (1º):

Kimi Räikkönen (2º):

Maurizio Arrivabene, director deportivo:

Mattia Binotto, director técnico:

Martín Yuguero Rafar 28 de Mayo 2017 21:39Ferrari suma y sigue en esta temporada en la que están luchando con Mercedes. Sebastian Vettel logró su victoria número 45, sexta con el Cavallino Rampante. El piloto alemán consiguió la primera plaza gracias a la parada de su compañero para defenderse de Valtteri Bottas y Max Verstappen, quienes ya habían hecho su parada. Sebastian estuvo exprimiendo su SF70H hasta que consiguió una ventaja considerable con Kimi Räikkönen, para salir por delante.Mientras que Kimi finalizó segundo, a pesar de comenzar la carrera desde la pole position. Desde la Scuderia están satisfechos con el resultado obtenido ya que finalizaron por delante de Mercedes, distanciándose en el mundial de pilotos y constructores."Es un día increíble. En las vueltas previas a mi parada, estaba sorprendido de mi propio ritmo porque antes Kimi y yo estábamos luchando con los neumáticos traseros. Esas vueltas eran mejores que las que hice en la clasificación de ayer. Para mí, fue imposible predecir cuánto de rápido podía ir hoy. En un momento, pensé que era un segundo o medio y era más que eso. Obviamente, fue crucial para otorgarme el primer puesto. Fue fantástico estar liderando y ganar la carrera"."Hay mucha adrenalina en esas vueltas, pero pude controlar la carrera. Seguro que ayudaba liderar, sin nada de tráfico, por lo que puedes mejorar el ritmo. Una vez tuve nuevas gomas, fue capaz de controlar la posición otra vez. En este fin de semana, tuvimos la oportunidad de terminar primero y segundo, eso es gracias a lo que hizo el equipo. Es genial ver de lo que somos capaces de hacer. Hoy, el equipo ha ganado muchos puntos. Es fantástico trabajar juntos, empujar cada uno y lo mejor es ver que el equipo sigue creciendo"."Terminar primero y segundo es lo que queríamos, un resultado muy bueno para toda la escudería. Obviamente, no estoy contento porque una segunda posición no es lo que buscaba. Cuando has hecho la mayoría del trabajo duro y acabas segundo, no es malo. Pero esperaba un poco más. El siguiente circuito es Canadá, su diseño es completamente diferente. Es difícl predecir qué ocurrirá"."Primero y segundo es un gran resultado para todo el equipo, en una pista que destaca las cualidades del coche y de la persona que lo pilota. Nuestros pilotos cumplieron como campeones. Comenzando desde la pole position, Kimi lideró la carrera hasta su parada en boxes, tuvo lugar en la vuelta prevista. Sebastian se mantuvo fuera unas vueltas más para cubrir a Ricciardo. Los tiempos de Vettel eran excepcionales con los ultrablandos que llevaban muchas vueltas, esto confirma la calidad de los Pirelli. Desafortunadamente, Kimi perdió demasiado tiempo atrás. Ahora, es momento de pensar en el próximo Gran Premio en Canadá"."El resultado de hoy fue construido por la primera fila que aseguramos en clasificación. Se demostró que el SF70H está hecho para las condiciones que nos encontramos en un circuito que requiere el máximo de carga aerodinámica. Podemos afirmar que nuestro coche se comporta muy bien en todo tipo de trazados. Ahora miramos hacia delante, somos conscientes de la importancia de futuras mejoras".