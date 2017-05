por GTO » Ayer, 22:09

Desvela en 'Planeta Calleja' que en agosto decidirá si renueva con McLarenFernando Alonso, sobre su futuro: "Red Bull es el único equipo que tiene las puertas cerradas"Jesús Calleja y Fernando Alonso, durante la grabación del programa...Fernando Alonso fue el invitado de Jesús Calleja en el programa de 'Planeta Calleja' emitido el pasado domingo en 'Cuatro'. En una de sus entrevistas más personales, el asturiano desveló que en agosto decidirá si renueva con McLaren Honda o cambia de equipo para 2018. "Es que ya se verá. Te mentiría ahora si te dijera que tengo un plan concreto", contestó Alonso ante el interés del aventurero leonés por su futuro en la Fórmula 1.El programa, en el que Alonso y Calleja coronan la cima nevada del Peña Ubiña, la frontera natural entre Asturias y León, se grabó en enero, dos meses antes de que arrancara la temporada de Fórmula 1. En plena ascensión al pico de 2.400 metros, Calleja le pregunta directamente al piloto si podría irse a Mercedes. "Podría irme a otra escudería, no sé si Mercedes o a otra. Igual este año domina Renault, por decir un ejemplo", plantea el español intentando esquivar la respuesta. "¿Tú puedes escoger el coche en el que quieres correr?", contraataca Calleja. A lo que Alonso responde: "Yo creo que sí. Si en junio o julio llamara a cualquier equipo yo creo que tendría posibilidades. Pero es todo negociar, claro. Quizás Red Bull es el único que tiene las puertas un poco cerradas porque tiene ya pilotos muy jóvenes con contrato para largo plazo".Llegado a ese punto, Calleja decide atacar con toda la artillería pesada y formula su pregunta más incisiva sin andarse por las ramas: "¿Tú no tendrás ya escondido bajo la mesa un precontrato que dice que te vas a Mercedes en 2018 si la cosa va bien en Mercedes?" Alonso no rehúye la respuesta. "Si la cosa va bien en Mercedes y me gusta la Fórmula 1 que viene", parece confirmar el asturiano.Lo que más me gustaría es ganar con McLaren Honda. Si este 2017, 2018 o cuando sea, de repente ganas con McLaren sería cerrar el círculo. Esa es mi única ambición ahora, pero estoy abierto a todo"Alonso, que cinco meses después de grabar el programa ya sabe cómo son los monoplazas de 2017 y sigue viviendo un calvario con su McLaren, explica que la F1 de los últimos años no le gustaba y adelanta que si Liberty Media amplía el calendario a 25 carreras dejará la competición. "La actual F1 (antes de 2017) no me gusta. Ahorrar gasolina, ahorrar neumáticos y rodar en tiempos casi de GP2 no me gusta. Llegan nuevos dueños y hay que ver qué piensan hacer. He leído hace poco que querían hacer un campeonato de 25 carreras. Cuando yo empecé en la F1 eran 16 carreras, ahora ya son 20. Si me dicen que son 25 carreras me retiro", afirma.El asturiano asegura que su prioridad es seguir en McLaren y volver a ganar con su actual equipo. En enero no descartaba, incluso, seguir en la escudería británica más allá de 2018. "No es un problema lo competitivo que seas. Todos queremos ganar y trabajamos todo el año para ganar, y lo que más me gustaría es ganar con McLaren Honda, porque pillamos el proyecto desde cero y hemos ido mejorando. Y, claro, si este 2017, 2018 o cuando sea, de repente ganas con McLaren Honda sería cerrar el círculo. Y esa es mi única ambición ahora, pero estoy abierto a todo y sobre todo abierto a ver cómo son los coches, cuánto me divierto, cómo de feliz soy y cuánto tiempo sigo", concede el ovetense.Alonso, que enseñó a Calleja al circuito-museo que lleva su nombre, insiste en que no quiere precipitarse y tomará una decisión en agosto. "No quiero tampoco tomar una decisión precipitada, quiero ver cómo van las cosas y decidir mi futuro por primera vez. No tenemos ni idea. Hasta agosto así quedamos, y en mi cabeza también. No estoy tranquilo hasta que no tome una decisión, pero...", concluye con resignación.