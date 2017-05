por GTO » Ayer, 22:27

CRÍTICAS A LOS NUEVOS PROPIETARIOSEcclestone: "La Fórmula 1 ahora se gestiona como un Starbucks"La vida de la Fórmula 1 sigue sin la presencia de Bernie Ecclestone. Mucha gente, tanto de dentro del paddock como de fuera, considera que el nuevo aire que Liberty Media ha dado al Gran Circo es un paso adelante para la competición. Al que parece no gustarle demasiado cómo gestionan la F1 los nuevos propietarios es al propio Bernie.El papel del exmandamás de la categoría reina del automovilismo recae ahora en tres pilares básicos. Chase Carey, Ross Brawn y Sean Bratches. Ecclestone ha señalado que ese triunvirato ya está haciendo "cosas que nunca haría o nunca habría hecho", tal y como recoge el periódico alemán Welt am Sonntag.El británico puso especial énfasis en el manejo de las redes sociales, algo que nunca convenció a Mr. E: "Nunca he estado convencido de este tipo de comunicación porque no creo que aporte una buena contribución a la Fórmula 1", comentó para continuar con su crítica. "La Fórmula 1 ahora se gestiona como una filial de Starbucks, con alguien más echando leche al café", finalizó.