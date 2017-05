por Trupon » Hoy, 19:58

Wolff: "Ferrari comenzó el desarrollo del coche en 2015"

Mercedes empezó el desarrollo unos meses más tarde, en marzo de 2016

"En ese tiempo se puede encontrar un downforce que vale cuatro o cinco décimas"

JESÚS MUÑOZ | 31 MAY 2017El espectacular comienzo de temporada protagonizado por Ferrari ha sorprendido a propios y extraños. No obstante, el director de Mercedes, Toto Wolff, asegura que el dominio del SF70-H es lógico porque comenzaron su desarrollo antes que ellos.En el Campeonato de Pilotos, Sebastian Vettel lidera con una ventaja de 25 puntos sobre Lewis Hamilton, mientras que en el de Constructores, Ferrari tiene una renta de 17 puntos sobre Mercedes. Algo impensable hasta el año pasado, pero Toto tiene una explicación para ello."Hasta donde sabemos, Ferrari comenzó el desarrollo de su coche muy pronto, en diciembre de 2015. Para nosotros fue solo marzo de 2016. Para entonces, Ferrari ya tenía más del 50 por ciento de sus recursos en el nuevo coche. Ferrari tiene quizás un liderazgo de 16 semanas, y en ese tiempo se puede encontrar un downforce que vale cuatro o cinco décimas", señaló Wolff para el periódico Suddeutsche Zeitung.Además, otra de las ventajas de la escudería italiana es que han sabido elegir a su primer piloto, la punta de lanza. A pesar de que ellos lo niegan, en Mónaco hubo polémica por la estrategia ganadora a Sebastian Vettel, aunque Kimi Räikkönen fuese en cabeza. Así lo ha afirmado Alex Wurz, quien cree que el título es lo más importante para ellos. "Por supuesto que usted tiene que hacer esa pregunta, incluso si no había necesidad de que lo hagan. Pero obviamente el campeonato mundial está en primer plano", comentó Wurz para la cadena austriaca ORF.Por otro lado, el corresponsal de La Gazzetta dello Sport, Luigi Perna, cree que la lucha entre los pilotos de Ferrari es parecida a la que mantuvieron Hamilton y Rosberg en el pasado. Asimismo, está convencido de que Kimi quiere continuar el año que viene en la Fórmula 1."Fue similar para Mercedes con Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Ahora será interesante ver cómo se maneja Ferrari. Kimi casi nunca muestra sus emociones de la forma en la que lo hizo en Mónaco. Su contrato está llegando a su fin, creo que le gustaría volver a competir el año que viene y será posible si continúa como lo hizo en Mónaco y no causa dificultades dentro del equipo", expresó Perna.