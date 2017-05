por Trupon » Hoy, 20:02

Horner: "Los próximos tres circuitos son realmente duros"

Si van bien en las siguientes citas, tendrán una segunda parte de año sólida

Al británico le preocupa el rendimiento del RB13 en estos asaltos

ANA VÁZQUEZ | 31 MAY 2017El jefe de Red Bull, Christian Horner, espera que vayan mejorando según progrese la temporada, aunque admite que está algo preocupado sobre sus perspectivas respecto a antes del parón de verano.Tras un comienzo decepcionante de esta temporada, el equipo de las bebidas energéticas pudo disfrutar de su mejor fin de semana del año en Mónaco. Daniel Ricciardo logró llegar al podio y Max Verstappen estuvo al ritmo de Mercedes.En pretemporada soñaban con luchar por el título, pero parece que finalmente no será así. No obstante, de cara a Canadá, Horner se ha mostrado más optimista, a pesar de que sabe que el próximo mes será todavía más duro."Entendemos el coche mejor, desarrollamos el coche mejor y le sacamos rendimiento al coche. Estoy un poco preocupado por dentro de dos y cuatro semanas porque son retos completamente diferentes. Los próximos tres circuitos, para nosotros, son realmente duros", ha apuntado Horner en declaraciones para Sky Sports.Las carreras de Montreal, Azerbaiyán y Austria se celebran en trazados de alta carga aerodinámica, en los que Red Bull normalmente no va bien, incluso aunque para éstas tengan un paquete mejor."Van a ser nuestros mayores retos del calendario quizás salvo Monza. Si podemos rendir bien en esas tres próximas carreras, entonces creo que la segunda parte de la temporada puede ser más sólida que la primera", ha agregado.Las últimas actualizaciones aerodinámicas parece que han ayudado a Red Bull en las últimas dos carreras, pero el mayor salto de rendimiento, que se espera que les ayude a luchar por victorias, será cuando Renault mejore su unidad de potencia.