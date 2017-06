por GTO » Hoy, 15:30

ASÍ SON LOS TIPOS DE AFICIONADOS A LA F1¿Qué es la Nueva Ola? La clave que potenciará o enterrará a la Fórmula 1No quieren lo mismo de siempre: comprar una entrada, ver un stand donde se venden gorras y camisetas y el bar para consumir un refrescoNo quieren lo mismo de siempre: comprar una entrada, ver un stand donde se venden gorras y camisetas y el bar para consumir un refresco con una hamburguesa. ¿Eso es todo? Adiós. “Ahora te tienes que buscar la vida, quieren ir a Barcelona al GP de España y quieren volver a sus casas contando que ha sido una experiencia brutal. Hay que currarse ese 33%” porque de ello depende que la Fórmula 1 se estanque o crezca.Pablo de Villota, director de motorsport en España de CSM Sport & Entertainment, explica una de las mayores piezas de investigación sobre aficionados de deportes que se haya encargado jamás (representa a 260 millones de fans de todo el mundo). Su compañía, CSM, ha identificado seis segmentos de aficionados diferentes de la F1 y el que cobra mayor importancia es el llamado 'Nueva Ola', personas menores de 35 años, de las cuales el 49% son mujeres y cuyo 75% posee un poder adquisitivo significativo.“No se ha sabido hacer atractivo”La Fórmula 1, al conjugar deporte y tecnología, le convierte en un espectáculo único y con la posibilidad de un doble gancho: “Puede ser muy atractivo, pero no lo han sabido hacer atractivo. Este grupo es proclive a ser fan de la F1, pero del rol pasivo se ha pasado al de la experiencia y es aquí donde se debe hacer más ahínco. El gusto del aficionado al deporte -no sólo F1- ha cambiado”, apunta De Villota.¿Y si Alonso solo corriera las 500 Millas y las 24 Horas de Le Mans en 2018?La experiencia de las 500 Millas harán de Fernando Alonso alguien distinto. Cómo vea el futuro a partir de ahora es una de los grandes atractivos e incertidumbres sobre su figuraCon las 500 Millas de Indianápolis tan recientes se puede comprobar que a esta 'Nueva Ola', los estadounidenses la han enganchado “en vivo, pero en televisión también se han quedado un poco estancados. Dorna (MotoGP), en este sentido, probablemente tiene la mejor producción televisiva del mundo. Es un orgullo que sea una empresa española. La Fórmula 1 se ha quedado muy atrás. El espectador se pregunta: “¿Qué me estás dando? ¿Qué puedo sentir y hacer mientras veo la carrera?” Vamos a hacer apuestas en tiempo real, quizás el criticado fanboost se pueda poner como propuesta para que se le dé al espectador un rol, redes sociales, pantalla de tiempos en televisión… en definitiva, sentirte partícipe en el evento de alguna manera”.Estilo de vida, no un deporteOtras características de esta 'Nueva Ola' es que ven a la F1 como más una marca de estilo de vida que una propiedad deportiva. Son menos propensos a mirar la F1 en la TV que otros aficionados y no son grandes consumidores del contenido de F1 tradicional a través de redes sociales. Prioriza la autenticidad y el espectáculo de la experiencia en vivo.Este martes por la mañana, en el Café Comercial de Madrid, se presentó a Antonio García como embajador del Legado de María de Villota y se recalcó el espíritu de la piloto de F1“Actualmente hay señales buenas con los nuevos dueños. Éstos aseguran que cada gran premio tiene que ser como una Superbowl, el evento deportivo del año en ese país. Un ejemplo de éxito es México, cuyo gran premio está en manos de una empresa de entretenimiento”. Hacen fiestas, conciertos, exposiciones… y, además, una carrera de coches.[Lea más noticias de Fórmula 1]En la década de los 70, en Inglaterra, unos jóvenes que usaban las mismas guitarras que grupos de rock clásico surgidos en los 60, reinventaron ese género musical al comenzar a tocar a mayor velocidad, con otro tipo de distorsión, de vestimenta, actitud, imagen... también los llamaron la 'Nueva Ola' (New Wave Of British Heavy Metal) y fueron los que popularizaron el estilo heavy que invadió millones de casas de todo el mundo durante las dos siguientes décadas y que todavía hoy en día llena pabellones y estadios. Bandas como Iron Maiden o Judas Priest se adaptaron a las peticiones de las nuevas generaciones y triunfaron. La sociedad y sus gustos cambian y sin tener que modificar el deporte -como no se modificó la guitarra- sí que es necesario adaptarse a nuevos métodos de vender la Fórmula 1 -como se ha ido cambiando la manera de tocar la guitarra-.