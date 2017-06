por Trupon » Ayer, 21:43

Un gran premio más, y tras la carrera de Mónaco, Marc Gené, colaborador de Motorsport.com, respondió a vuestras preguntas en redes sociales.Tras el sexto gran premio del año, Marc Gené, colaborador de Motorsport.com España, piloto probador de Ferrari y ganador de las 24 Horas de Le Mans, respondió a las preguntas que nuestros seguidores en la cuenta de Twitter dejaron con el hashtag #AskGeneMonacoGP, y los de nuestra cuenta de Facebook en la publicación correspondiente.No te pierdas las respuestas que dio:Marc, ¿Es este el mejor Ferrari que has visto desde que estás en el equipo? #AskGeneMonacoGPMarc Gené: El SF70H es un muy buen coche, sobre todo porque hemos ganado y sido competitivos en todo tipo de circuitos y condiciones climatológicas hasta el día de hoy. Y eso es algo muy importante para poder optar a luchar por un mundial. Pero no nos olvidemos de que aunque Schumacher ganó del 2000 al 2004 hubo años en esa época con coches de gran dominio. Y el coche que más me ha impresionado a mí en la historia es el de 2004. Por la tecnología que había en esa época, que era muy libre, había control de tracción, había salidas automáticas... había mucha libertad electrónica y había motor V10, muy potente, y con una aerodinámica muy depurada. El coche a día de hoy más rápido y mejor de la historia, yo sigo pensando, como piloto, que es el del año 2004.@es_Motorsport ¿Cómo de cerca has estado de competir en las 500 millas de Indianápolis, Marc? #AskGeneMonacoGPGené: Buenas, Dins. Pues he estado muy, muy, muy lejos, nada cerca. Nunca me han atraído las carreras en óvalos y ni me lo he planteado ni me lo han ofrecido. Pero si me lo hubieran ofrecido lo habría rechazado porque son carreras que no me atraen, las encuentro peligrosas... y aunque opino sin haberlo probado, corrí en Indianápolis en F1 y en Daytona y no es una conducción que me atraiga para nada.¿Marc, Te atreverías a correr las 500 millas de Indianapolis, si te dieran la oportunidad?Gené: Un poco lo que he contestado anteriormente, Adrián. No las correría si me dieran la oportunidad. Me da mucho respeto correr en óvalos. Es cierto que Le Mans también es una carrera peligrosa, pero más que el peligro de las 500 Millas de Indianápolis, que también, es el hecho de que las carreras en óvalos nunca me han atraído. Así que, si me lo propusieran, dudo muchísimo que lo aceptase.Para ti cuál es el mayor defecto que tienen los coches de F1?Gené: ¡Hola Ruth! En mi opinión el mayor defecto es el ruido. No es que sea un defecto, porque hacen ruido, pero no es un ruido bonito. Faltaría mejorarlo.@es_Motorsport @marc_gene #AskGeneMonacoGP Crees que volverán para 2021 los motores atmosféricos y los repostajes?Gené: Los repostajes no creo que vuelvan, porque el coste de transportar la maquinaria que necesitas para hacer respostajes es muy elevado y había algo de riesgo con temas de incendio. Cuando se eliminaron fue por estos motivos, costes y seguridad. El tema de los motores atmosféricos no lo descarto. Lo que tienen claro en 2021 es que quieren que sean motores híbridos y que sean motores no tan complejos como los actuales. Luego, ¿cómo será? ¿Será turbo o atmosférico? Lo desconozco, pero no creo que ese vaya a ser el aspecto más importante. El aspecto importante va a ser que sea un motor híbrido, que tenga un coste muy inferior al actual –que sea menos complejo– y que haga un ruido más bonito.Gené: ¡Buenas, Blas! Pues sí, me encantaría correr las 24 Horas de Le Mans con Fernando. Es difícil, creo, porque yo estoy muy al final de mi carrera deportiva y él si las corre será en los próximos años, pero, ¿por qué no?#AskGeneMonacoGP si lo de Mónaco no fueron órdenes de equipo, a partir de qué carrera tenéis pensado planteároslas?Gené: Lo de Mónaco seguro que no fueron órdenes de equipo. De hecho fíjate que tanto Mercedes como Red Bull hicieron la misma estrategia que con Kimi en el piloto que va delante, que es el que tiene prioridad en la orden. Normalmente, prácticamente siempre, el que para antes tiene ventaja porque tiene gomas nuevas. Fue sorprendente el ritmo que consiguió Vettel con ruedas usadas, y esto demuestra que en carrera fue el piloto más rápido y que su ritmo con neumáticos usados fue realmente excepcional, nadie se esperaba que pudiera ir más rápido él con usados que Kimi con nuevos. El tema de las órdenes de equipo lo decidiremos carrera a carrera en función del ritmo de cada piloto, en función de la estrategia que esté prevista, y obviamente en función de los puntos del mundial. Pero no es que a partir de X carreras vayamos a hacer siempre órdenes de equipo. Si en alguna carrera se plantea, cosa que aún no ha pasado, lo decidiremos en el momento.#AskGeneMonacoGP excelente estrategia d ferrari! Muy buena esta vez! Solo t quiero preg q le pasaba a seb en rueda d prensa??Gené: ¡Hola Sabina! Pues no lo sé, porque yo cuando hablé con Vettel de la carrera fue después de la rueda de prensa. Y estaba encantado, eufórico. Desconozco si fue así y por qué, yo no me fijé en la rueda de prensa en que estuviera apagado como comentas tú, pero sinceramente cuando yo hablé con él después de la carrera estaba suficientemente contento como puede estarlo alguien que ha ganado en Mónaco. Así que estaba con un subidón de emoción y felicidad que se debe tener al ganar una carrera como Mónaco.@es_Motorsport ¿Cuál ha sido tu mejor momento en el circuito de Mónaco? ¿Y tu accidente más importante aquí? #AskGeneMonacoGPGené: ¿Qué hay, Pablo? Yo he corrido dos veces en Mónaco, en 1999 y en el 2000. El mejor momento diría que es simplemente correr en Mónaco, es una experiencia única e inolvidable. Tuve un accidente muy fuerte a la salida del túnel, creo que en 1999. Se me rompió el alerón trasero a la salida del túnel y te puedes imaginar el accidente que tuve con el Minardi.Agradecemos todas las preguntas que mandáis, aunque lamentamos que haya tantas repetidas y por eso mucha gente se quede sin aparecer. Si preguntáis cosas diferentes estaremos encantados de contar con vuestras preguntas. ¡Gracias!Para el GP de Canadá podrás mandar ya tus preguntas en el hashtag #AskGeneCanadaGP o en la publicación de Facebook que pondremos la próxima semana. 