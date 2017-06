por GTO » Ayer, 22:59

Wolff cree que Hamilton volvió a ser una persona diferente, sin Rosberg en el equipoWolff asegura que la dinámica del equipo ha cambiado y Hamilton volvió a ser una persona diferente, sin Rosberg en el equipoToto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, reconoce que el retiro por sorpresa del Campeón del Mundo de F1 2016, Nico Rosberg, ha tenido aspectos positivos. Asegura que la difícil relación entre ellos se trasmitía a sus dos lados del garaje. Y ahora la dinámica ha cambiado y también Lewis Hamilton que ha vuelto a ser una persona diferente y se siente y forma más parte del equipo. Algo a lo que ayuda su relación con Valtteri Bottas, su nuevo compañero, ya que se respetan mutuamente, se llevan muy bien y no hay controversia.Sin embargo por otro lado parece que siguen extrañando a Nico Rosberg, quien estuvo en el equipo desde su regreso en 2010 y trabajó los primeros tres años junto al siete veces Campeón del Mundo de F1, Michael Schumacher. Wolff reconoce que Rosberg tuvo un importante papel en el desarrollo del equipo y empujaba a Hamilton al límite, los dos se empujaban y daban grandes resultados para el equipo. Pero además reconoce que han perdido la actitud de ingeniero que tenía Rosberg que ayudaba al desarrollo.Toto Wolff asegura que ha habido un cambio en la dinámica del equipo al no tener la rivalidad reinante entre Rosberg y Hamilton, según es citado por Motorsport: “La dinámica ha cambiado. Pero hay un efecto muy positivo. La dinámica entre Lewis y Nico fue de la amistad a la rivalidad, de la rivalidad a la controversia, y de la controversia a la animosidad. Debido a que desempeñan un papel tan esencial en el equipo, eso se transmite al equipo. En ocasiones se podía ver que había dos lados del garaje, esto fue porque la rivalidad se introdujo, y eso se ha detenido”.Pero el mayor cambio se ha producido en Hamilton y su actitud con el equipo, ya que ahora se siente más parte del equipo: “Lewis se ha desarrollado de una forma muy impresionante, en su personalidad, durante el invierno, y volvió a ser una persona diferente. Siento que lo que sucedió con Lewis en el invierno, es que ya no es un asesor externo, como solíamos llamar a los pilotos, y se ha convertido en un miembro del equipo de una manera auténtica. Se siente parte del equipo, entiende lo que piensa el equipo, nos ayudamos unos a otros, y aunque a veces hay momentos difíciles, eso no significa que tengamos que caer”.Además según Wolff la llegada de Valtteri Bottas también ha ayudado, no hay controversia entre ellos y hay mucho respeto: “La situación con Valtteri ayuda, se respetan mutuamente, se llevan muy bien y no hay controversia; hay mucho respecto. En cierto modo veo a Lewis feliz por Valtteri (Bottas) que se asentó bien. Valtteri ha reconocido que Lewis ha estado con el equipo durante mucho tiempo y es un triple campeón del mundo. Es una perfecta dinámica entre los dos”.Aunque el director ejecutivo de Mercedes quizás por la costumbre, tampoco renegaría de tener situaciones difíciles: “Dicho esto, no creo que siempre tengas que estar contento en el equipo, ya que la alteración es importante. Las personas difíciles hacen preguntas difíciles, las preguntas difíciles te hacen funcionar mejor. Las situaciones difíciles te hacen funcionar mejor. Así que no queremos estar en una zona de confort, eso no es lo que está sucediendo, todavía hay discusiones ásperas que estamos teniendo en el equipo, pero es en absoluto sin animosidad, así que es mucho mejor”.Rosberg era una pieza importante de Mercedes y reconoce que con él han perdido su actitud de ingeniero que ayudaba al desarrollo: “Nico jugó un papel muy importante en el desarrollo del equipo. Él estaba empujando a Lewis a los límites, y los dos se estaban empujando entre sí y por lo tanto marcando muy buenos resultados para nosotros. Si uno tenía un mal día y no podía encontrar la dirección correcta del coche, otro lo haría y luego eventualmente se ayudarían indirectamente. Él tenía una actitud de ingeniería que nos ayudó también en el desarrollo y que se perdió”.