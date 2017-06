por GTO » Ayer, 23:08

A Button le convence esta F1, pero ¿tanto como para volver?Jenson Button en el GP de Mónaco.ANDREJ ISAKOVICAFPTras correr en Mónaco da el visto bueno a una F1 que "es como debe ser" y, aunque descarta hacerlo más este año, no dice nada del próximo.10Víctor SerranoVíctor Serrano Seguir30 mayo 2017 10:47h CESTEl único contacto que había tenido Button con la Fórmula 1 de 2017 antes del GP de Mónaco fue virtual, el del simulador de McLaren. Sin embargo, la reproducción más exacta que existe de la realidad tampoco tiene nada que ver con ella. Hasta que no se subió al MCL32 el pasado jueves no pudo comprobar cómo se sienten realmente los monoplazas bajo los efectos de los cambios del reglamento. Y, tras disputar un fin de semana entero, el más especial del Mundial, su veredicto es satisfactorio: al fin la F1 es como debe ser."Todo lo que sé es que fui mucho más rápido que el año pasado y fue mucho más divertido", dice el británico en 'Autosport'. En concreto, fue casi dos segundos más veloz si comparamos su tiempos en clasificación: 1:15.3 en 2016 por el 1:13.6 de este año. Y eso que no era demasiado optimista al respecto: "Debo decir que me sentí un poco decepcionado cuando me enteré de que las nuevas regulaciones subirían el peso del coche, pero este es el circuito más difícil para un coche pesado y era muy ágil"."Es muy divertido pilotar y la F1 definitivamente se ha movido en la dirección correcta. Es muy emocionante que los equipos también encuentren grandes cantidades de velocidad en el tiempo de vuelta y aerodinámica. Así es como debe ser la F1", sentencia Jenson. Y eso lo dice después de que su regreso momentáneo a la parrilla que se empezó a torcer con una sanción de 15 puestos acabara de la peor forma posible, con el accidente que tuvo con Werhlein y del que se llevó toda la culpa y una penalización en caso de competir otra vez este año.¿Será eso posible? Pues aunque las normas le han convencido parece que no tanto como para regresar: "Había terminado con la F1 en noviembre, pero si te invitan a competir en Mónaco lo haces ¿verdad? El sábado fue muy divertido y el domingo fue un fastidio, pero fue mi única carrera de la temporada. Mi plan no es correr otra vez este año. En otras categorías quizá sí. Tengo mis propias cosas con las que disfruto lejos del deporte y necesito concentrarme en ellas". Dice no volver, pero solo habla de este año. ¿Y el que viene?