por Eru Ilúvatar » Ayer, 19:13

No sé vosotros, pero para mi un fin de semana de GP es sagrado, más carreras significaría acabar con mi matrimonio y vida social. Así como está es lo correcto. Lo que me parece mejor es intercalar los GP con otras categorías, por si algún finde tengo mono. Yo lo intento, pero a mi las motos no me van...Por cierto hoy a la noche hay Indy, not bad.