por Jorge_MX » hace 41 minutos

Desde siempre Bottas ha sido un piloto bastante mediano, tiene un par de destellos pero no tiene lo suficiente como para pelearle a Lewis, Vettel, etc...



Es un piloto un poco mejor que la media pero nada destacable. Hülk, Sainz, Pérez, Grosjean, el que tú elijas de esos son mejores pilotos que él.



No lo está haciendo mal, pero tampoco está haciendo nada destacado, su victoria en Rusia será una de pocas, estoy seguro de eso si no es que la única; conforme vaya avanzando el año, creo que Vettel como mínimo mantendrá el nivel actual y Lewis seguro mejorará y si Kimi despierta de su letargo de dos años, ya ni te cuento.