por GTO » Hoy, 21:21

MÁS TIEMPO Y ADAPTACIÓNWilliams compara a Stroll con Vettel y RäikkönenDurante todo el inicio de temporada, e incluso antes de su comienzo, el equipo Williams ha defendido constantemente a su piloto más joven, Lance Stroll, al que siguen refiriéndose como un diamante en bruto.Sin embargo, Lance no ha tenido el inicio de temporada que un rookie desearía: múltiples accidentes, salidas de pista, problemas mecánicos y unos resultados muy alejados de los de su compañero Felipe Massa, han alimentado incontables críticas y le han posicionado como simplemente un piloto de pago. No obstante, su equipo cree que a sus 18 años aún tiene mucho por aprender."Hay mucha presión sobre Lance"Esta vez ha sido Claire Williams, hija de Frank Williams, quien se ha decidido a proteger a su piloto, comparando sus inicios en la categoría con los de pilotos de talla máxima como Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen o Max Verstappen."Hay mucha presión sobre Lance, y todos debemos recordar lo joven que es. La transición entre una Fórmula Junior y la Fórmula Uno es gigante y pienso que la gente infravalora eso. Si te fijas en otros pilotos que están actualmente en este deporte, Vettel, Raikkonen, esos chicos tuvieron inicios parecidos en sus años de rookie en la Fórmula Uno. Así que la gente debería ser menos dura con Lance, si ese fuera mi mensaje es lo que haría y le diría a la gente que fuera más amable con él", explicó la inglesa.No han podido evitar comparar a Stroll con Verstappen, quien desde el primer momento demostró estar a un nivel excepcional, y Claire también habló de eso: "Pienso que con los pilotos que tenemos en la Fórmula Uno, todos los rookies que tenemos se están comparando con Max, y eso no es justo. Estos chicos necesitan tomarse un año para adaptarse a lo que hacen, es una situación única que tengamos a alguien como Max Verstappen en un Red Bull y que la gente venga y lo haga así. Estos chicos necesitan tomarse su tiempo y conseguir experiencia bajo sus cinturones", concluyó Williams.Hay que recalcar que Sebastian Vettel llegó a ser octavo en su debut con BMW, y Kimi Räikkönen acabó sexto en su primera prueba. Los dos, llegaron constantemente a la zona de puntos en su primera campaña, algo que de momento el joven canadiense aún no ha conseguido.