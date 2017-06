por Trupon » Ayer, 20:18

Brown afirma que en McLaren están llegando al límite de la paciencia con Honda

Javier Granados 7 de Junio 2017El CEO de McLaren, Zak Brown, hablando con el medio Reuters ha afirmado que el equipo se encuentra debatiendo la situación sobre su motorista, Honda, en estos momentos.El equipo McLaren se enfrenta al que es su peor inicio en un Campeonato del Mundo de F1 desde que llegaron a dicha competición. Ninguno de sus pilotos acumula puntos. En total, contando los abandonos de Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne y Jenson Button, el equipo acumula un total de 9 en 6 Grandes Premios. De ellos, 6 han sido por fallos mecánicos.El paddock entero, McLaren y sus pilotos apuntan hacia Honda. Desde 2015 parecen no levantar cabeza, lo dicen las propias palabras de Brown: "Honda está trabajando muy, muy duro, pero parece que están un poco perdidos".La actualización de Canadá que nunca llegóNada más comenzó la temporada 2017 de F1, desde Honda y McLaren afirmaban tener preparada una actualización de relativa magnitud de cara al Gran Premio que se celebra este fin de semana en Canadá. Desde el Gran Premio de España se comenzó a rumorear que esta actualización no estaría lista para el citado Gran Premio, ya que Honda estaba manifestando problemas en el banco de pruebas.Estos rumores han sido confirmados por Zak Brown, quien comentaba lo siguiente al respecto: "Hace poco nos dijeron que la actualización prevista para Montréal no llegaría... y no tenemos un calendario fijo en este sentido, lo que es preocupante ya que la situación no es nada buena y no podemos estar así siempre. Hemos estado esperando mucho tiempo esta actualización, también nuestros pilotos, es una gran decepción que no llegue según lo previsto. No es una falta de esfuerzo, pero Honda está sufriendo para completarla".McLaren, al borde del límite de la paciencia con HondaLa pregunta de oro desde hace ya unos meses es: ¿continuará McLaren ligada a Honda? Es la misma pregunta que la agencia Reuters le formulaba al americano Zak Brown y respondía así: "No quiero entrar en las opciones que tenemos. Nuestra preferencia es ganar el Campeonato del Mundo con Honda. Pero llegado cierto punto debes tomar una decisión si esto no es alcanzable, y tenemos serias dudas sobre ello. No llegan algunas actualizaciones, las que llegan no entregan el potencial que nos dijeron que aportaría... solo puedes estar así por un tiempo limitado y estamos cerca de nuestro límite".Parece claro, pues, que en McLaren discuten cual es la mejor decisión a tomar: "Hay muchas cosas que intervienen en la decisión, estamos entrando en ese momento en el que decidir qué camino tomar cuando la carretera se bifurca".Brown niega el impacto económico de Honda sobre McLarenDesde que en 2015 la unión McLaren Honda volvió a ver la vida, muchas han sido las informaciones no oficiales que apuntan a que Honda no solo aporta las Unidades de Potencia a McLaren, sino que también hace aportes a nivel monetario. Las cifras, no oficiales, rondan entorno a los 100 millones de $ anuales.De hecho, muchas personalidades del paddock se han mostrado escépticas sobre una posible ruptura entre las dos partes precisamente por este aporte económico. Sin embargo, y sorprendentemente, Zak Brown le ha quitado hierro al asunto: "Cuando realmente miras el impacto de la pérdida de los ingresos de la FOM (debido a las posiciones retrasadas de McLaren en el Campeonato de Constructores) y la pérdida de patrocinadores, los beneficios comerciales de Honda empiezan a disminuir. Cuando lo analizas descubres que no hay ese beneficio comercial tan grande como se puede intuir desde fuera".¿Separación más cerca que nunca?Se esperaba mucho más de McLaren Honda en este 2017, justo antes de que diese comienzo la temporada desde McLaren hablaban de "fracaso" si no lograban asentarse en la 4ª posición como equipo. La realidad es muy distinta, son el único equipo de la parrilla que no ha sumado puntos este año. Las palabras de Zak Brown tal vez sean las más duras pronunciadas en McLaren y hacia Honda desde que la unión volvió en 2015. Se ha dejado abierta la puerta a una posible separación, estaremos atentos a lo que ocurra.