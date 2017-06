por GTO » Ayer, 22:19

HELMUT MARKO MANTENER A SAINZ EN SU SENOEl abrazo del oso: Red Bull quiere blindar (otra vez) a Carlos SainzToro Rosso espera renovar al madrileño, que buscará un coche ganador en 2018. Su futuro dependerá de qué ocurra en Ferrari y Mercedes... y con qué posición quiera negociar Helmut Marko“Sainz es cada vez es más maduro. Ha sumado muchos puntos, y eso demuestra el fantástico trabajo que está haciendo”. Las palabras de Franz Tost tras el Gran Premio de Mónaco, jefe del equipo Toro Rosso, colman el vaso de los elogios a Carlos Sainz por sus actuaciones en 2017. A su ‘carro’ ya se han subido pesos pesados de la Fórmula 1 como Martin Brundle, Toto Wolff o Alain Prost. Todos ellos coinciden en que tiene talla suficiente por su talento y personalidad para ser campeón del mundo en el futuro. Red Bull coincide en el diagnóstico, pero no tanto en el futuro que le puede tener programado. ¿Entonces?Si para medio paddock está ya listo para dar el salto a un equipo grande, parece que Toro Rosso anticipa la intención de Red Bull de no dejarle volar a otro equipo, quizá por temor a que unos millones de euros se lleven a una de sus grandes joyas. “No hay equipos ahí fuera mucho mejores que nosotros”, dice Tost, en lo que parece una referencia encubierta otros candidatos para Sainz, salvo Ferrari y Mercedes. Al parecer, sólo estos últimos serían escuchados por Helmut Marko en unas hipotéticas negociaciones. El resto, de momento, sigue atado bajo llave.¿Hay gato encerrado en tanto elogio?La crisis del nuevo RB13 coincide con un Sainz en estado de gracia que dejó con la boca abierta a todo el paddock en Mónaco, donde numerosas voces volvieron a ubicarle en un asiento ganador tras acabar sexto. Antes ya había brillado en China o España, con remontadas y adelantamientos que nunca antes había hecho. Si antes destacaban de él su brillante capacidad de concentración, ahora se saca unos resultados que dan la razón a por qué Prost le veía idóneo para Ferrari en pleno ‘boom’ de Verstappen. Que ocurra algo así será ya otra historia.Ni Alonso ni Serviá: Sainz, el único que 'ganó' una carrera el pasado domingoMIGUEL CARRICASLa expectación por las 500 Millas dejó a Sainz en el olvido, pero al final fue el gran consuelo del motor español. Su sexto puesto en Mónaco fue otro 'mensaje' para los equipos grandes“Es una decisión de Red Bull; nosotros tenemos que esperar… pero si Sainz y Kvyat siguen sería fantástico”, anticipa Tost sin titubeos. Será Marko quien tenga la última palabra sobre el futuro de Sainz, a quien ya cerraron la puerta de Renault en 2016 con la justificación de no ser un destino idóneo. Quién sabe si con aquel portazo tuvieron razón, pero por detrás está sobre el tapete la defensa a ultranza de los intereses de Red Bull, que quiere mantener a Sainz en su entorno como tercer piloto para lo que pueda pasar a sus dos titulares. Que uno de ellos se marche a otra escuadra, por ejemplo. O evitar que un piloto tan prometedor pueda crecer en su contra en otro equipo.Y es que detrás de Sainz y Kvyat, ya no se acumulan los candidatos como hace años salvo Pierre Gasly que, sin embargo, tampoco ha llegado a convencer del todo a Marko. Ver a Kvyat de titular tras su desastroso 2016 también es otro dato. También revolotea Sergio ‘Sette’ Cámara, un joven brasileño sin casi experiencia al volante de un F1. Más allá de ahí, no habría opciones solventes para el hueco vacante en Toro Rosso que dejaría Sainz. Puede que su salida se convierta en una auténtica odisea.¿Saltarían las chispas con Verstappen?“Carlos está listo para pilotar un coche ganador. Me gustan tanto él como su familia. Tienen el espíritu adecuado, y son gente muy agradable, pilotos genuinos. Carlos es como debe ser: moderno, guapo, inteligente rápido y con buen entorno”, decía Toto Wolff, jefe de Mercedes. Pero que los alemanes se decanten por una oferta al madrileño se antoja complicado hoy en día, al menos tal y como se presenta el mercado.La decisión no se tomará hasta “septiembre u octubre”, según avanza Tost. Y en este periodo puede ocurrir de todo. Una de las opciones sería la no renovación de Räikkönen de Ferrari, lo que también abriría la puerta de Maranello a otros pilotos, entre ellos Ricciardo o Verstappen, supuesto que de cuajar le abriría el camino al primer equipo de Red Bull.En Red Bull, compartir equipo con Verstappen puede resucitar algunas heridas abiertas. Con Ricciardo la historia sería distinta, pero no menos intensa competitivamente. En las quinielas tampoco se disipa la ‘opción Renault’, aunque Marko no considera al equipo francés como una opción competitiva que justifique su marcha de Red Bull.[Lea aquí más artículos de Fórmula 1]“El objetivo de Toro Rosso es dar pilotos a Red Bull. Eso significa que los pilotos están preparados para irse y ganar carreras. Y eso es lo que nos gustaría ver”. ¿Podrá Franz Tost cumplir con su misión con Carlos Sainz? De momento, son muchas incógnitas en su futuro. Mientras, Sainz sigue en busca de ser “el mejor de los mortales” en la pista. En Mónaco, hasta superó el objetivo.