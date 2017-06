por Trupon » Hoy, 15:31

Ferrari: Ningún problema entre nuestros pilotos

Maurizio Arrivabene ha negado públicamente que Ferrari usara órdenes de equipo en el Gran Premio de Mónaco e insistió que "no hay problemas" entre sus pilotos.Räikkönen controló la primera fase de la carrera del mes pasado en Montecarlo, por delante de su compañero de equipo Sebastian Vettel, después de conseguir su primera pole position desde 2008.Sin embargo, durante la fase de paradas en boxes, Räikkönen fue el primero en cambiar sus neumáticos y regresó a pista con tráfico, mientras Vettel siguió durante unas vueltas más con su juego inicial de neumáticos Ultra Blandos.Vettel entró a boxes cinco vueltas después para situarse líder de la carrera, una posición que mantuvo hasta la bandera a cuadros ampliando la ventaja sobre su rival de Mercedes hasta los 25 puntos.Después de la carrera, desde algunos frentes se acusó a Ferrari de favorecer los intereses de Vettel, pero el jefe de equipo Arrivabene se rió de esas opiniones."Después de Mónaco leí y escuché mucha especulación acerca del número uno y del número dos, [pero] siempre dije que esa no es una situación dentro del equipo," dijo Arrivabene."Tenemos muchas ganas de lograr el campeonato, hacemos lo máximo para el Campeonato de Constructores, y para poder ser capaz de hacerlo bien necesitas dos pilotos."Es muy importante para la casa, esto es muy importante para Ferrari."Fui muy, muy claro desde el inicio de la temporada, acerca de nuestra norma de comprometerse, nuestro equipo está por encima de todo, pero no estamos yendo en la dirección de nadie."No hay órdenes de equipo, esto está muy, muy claro, los pilotos lo saben y lo aceptan."Pienso que lo que sucedió en Mónaco… me reí cuando escuché todos esos comentarios, porque no es la realidad, así que no hay problemas entre los pilotos."Estamos yendo hacia el de Constrcutores como Ferrari, el campeonato de Pilotos es su trabajo."Son libres de hacerlo hasta que los número sean muy claros en una dirección y en ese caso aplicaremos nuestras normas de compromiso, pero no ahora y no en Mónaco."Räikkönen, quien encabezó la clasificación de tiempos el primer día de prácticas del Gran Premio de Canadá, insistió que su estrategia no ha cambiado entre carreras."No es distinto a cualquier otro fin de semana," dijo Räikkönen, cuando se le preguntó si su nivel de motivación eran más altos tras perder la primera oportunidad de conseguir la victoria desde 2013."La gente intenta hacer grandes historias de nada, pero nosotros intentamos hacer las cosas habituales."Competimos de forma habitual. Un piloto tiene que ganar y un piloto tiene que terminar en segunda posición. No estaba contento con el segundo y pienso que es normal."