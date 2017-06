por Trupon » 12 Junio 2017, 20:21

Verstappen: "Toda la temporada ya ha sido una mierda"

Lamenta el problema en su monoplaza, que se apagó totalmente en Montreal

Aseguró que no le importan demasiado las perspectivas de cara al GP de Bakú

Cree que la de Canadá es su mejor salida desde que es piloto de Red Bull

MIGUEL A. FERNÁNDEZ | 12 JUN 2017Frustrado. Max Verstappen no pudo finalizar la carrera en el GP de Canadá y acumuló el tercer abandono de la temporada. Después de una salida magnífica en la que pasó de quinto a segundo en la recta del Gilles Villeneuve, se vio obligado a abandonar en la vuelta 11 por un problema en el almacenamiento de energía, que le ha dejado completamente tirado. Tenía opciones reales de podio, y después de lo ocurrido en Mónaco –donde Ricciardo le levantó el podio por la estrategia de Red Bull–, el holandés ha explotado."Es una completa mierda, de verdad. De repente, toda la potencia se ha ido", dijo el joven piloto sobre su retirada en declaraciones a la emisora holandesa Ziggo Sport. "Quería pisar el acelerador pero todo se cayó, incluida mi carrera, ni siquiera podía comunicarme con el equipo. Es muy frustrante cuando estás en segunda posición", aseguró.Max protagonizó la salida de la carrera, adelantando a los Ferrari –con toque incluido a Vettel, a quien destrozó el alerón delantero, y la carrera– y a Bottas para colocarse segundo: "La salida fue genial. Creo que es la mejor salida que he hecho desde que estoy en Red Bull, así que estuvo bien. Pero al final te vas con las manos vacías, así que eso es una mierda tremenda. Podía haber acabado segundo. O tercero, si las cosas hubieran funcionado un poco peor para mí", comentó.Cuando le preguntaron por las perspectivas para la siguiente carrera, que se disputará en Bakú, dentro de dos semanas, Verstappen fue claro y conciso: "No me importa demasiado, toda la temporada ya ha sido una mierda, con todo".Tanto el propio piloto como el equipo están decepcionados por esa segunda posición que pudo haber sido. Pero que se desvaneció en el inicio de la carrera: "Estás en segundo lugar, sabes que el coche no es tan bueno como para esa posición, pero podíamos habernos aferrado a ella. Considerando lo difícil que es adelantar, podríamos haberlo conseguido", valoró. Una opinión compartida por su jefe de equipo. Christian Horner consideró que con la estrategia adecuada, podrían haber obtenido esa segunda plaza ya que "Verstappen parecía tener cubierto a Bottas y estaba en buena forma, no veo ninguna razón por la que no haber logrado el P2 si parábamos en el momento adecuado", aseguró el jefe de los de Milton Keynes.