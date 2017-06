por Trupon » 12 Junio 2017, 20:26

Jonathan Hernández Gálvez 12 de Junio 2017Lewis Hamilton, que este pasado sábado igualó en Canadá las 65 poles de Ayrton Senna, concedió una entrevista al diario 'El País', donde habló de su etapa junto a Fernando Alonso en McLaren-Mercedes en 2007, y no guarda buenos recuerdos de aquella etapa, llegando a reconocer que "mi relación con Alonso era tóxica".Al británico no se le olvida todo lo sucedido en la única temporada que estuvo junto al bicampeón español. Y se le preguntó sobre si se arrepiente de no estar de nuevo junto a Fernando, pero ahora en Mercedes: "No se trata solo de mí, sino de las miles de personas que trabajan en la escudería. Mi relación con Fernando era tóxica. Y, además, intoxicaba a todo el equipo".Acerca de porqué no quiere volver a coincidir con el piloto de McLaren-Honda, añadió lo siguiente: "Hay gente con la que te llevas bien y otros con los que no puedes convivir de ninguna manera. Si pones a dos campeones del mundo a correr en el mismo equipo, cada uno intentará hacer su trabajo lo mejor posible. Y no vas a cederle el paso en una curva. Vas a luchar por salir el primero de ella. Nosotros tenemos demasiadas fricciones".Eso si, Hamilton admitió que sería bueno para el espectáculo que Fernando Alonso pudiera tener un monoplaza competitivo: "La Fórmula 1 es un espectáculo y hay muy pocos pilotos capaces de dar ese espectáculo: estamos Alonso, Vettel, yo... Es bueno para el Mundial, y para todos nosotros, que Alonso corra. Por eso espero que solucione pronto los problemas que está teniendo con su equipo".Para acabar, analizó las claves de su éxito en la Fórmula 1: "No tener miedo. Yo no lo tengo cuando corro, para mí el miedo no es más que un estorbo porque significa no dar lo mejor de mí. Sé lo bueno que soy. Hasta dónde puedo llegar. El miedo está más allá de eso. Mientras no sobrepase las expectativas que tengo de mí mismo, no tengo por qué sentir miedo. Es difícil temerle a algo cuando lo tienes todo. Soy muy afortunado en eso. Te pongo un ejemplo: me fascina la ropa, la capacidad de la moda para cambiar tu imagen radicalmente cada día. Y puedo tener cualquier prenda que quiera".