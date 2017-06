por GTO » Ayer, 15:38

SU BATALLA CON OCON TRAERÁ COLALa cabezonería (consentida) de Sergio Pérez que ha creado un buen lío en Force IndiaPérez se negó a dejar pasar a Ocon, que pedía paso con mejores neumáticos. Force India, un equipo de perfil medio, se vio luchando por el podio con dos pilotos que buscaron su interésA los jefes de Force India les sacan una cerveza en plena conferencia de prensa en Canadá. "Una Heineken, que para eso pagan...". La habían pedido poco antes de que se sentaran los periodistas a escucharles, quién sabe si para ahogar las tensiones que habían vivido un par de horas antes en el pit-wall. Entre sus pilotos, Sergio Pérez y Esteban Ocon, se había producido una batalla frenética en pista que no dejó contento a ninguno en el equipo. Y eso que terminaron por delante de un Ferrari.¿Pero qué hacía un equipo como Force India, de perfil medio, luchando por el podio? Se beneficiaron de distintos factores como el ‘KO’ de Verstappen, una parada prematura de Vettel y su buen motor Mercedes, hasta que surgió el conflicto y todo se fue por la borda. Pérez entró a boxes en la vuelta 20 y Ocon, que alargó más su ‘stint’, en la 32. Cuando ambos se encontraron, Ocon venía más rápido con mejores neumáticos y pidió al equipo que le dejaran pasar a Pérez para echar el gancho a Ricciardo y acabar tercero. Hubiera sido una gesta, pero el mexicano lo evitó."Cumplí con mi trabajo: no tenía gomas para aguantar al resto de pilotos si le dejaba pasar”, decía Pérez en su defensa, que tampoco entendía por qué su compañero tenía la ventaja de llevar neumáticos más nuevos que los suyos. Luego vino la respuesta de su compañero. "No estoy de acuerdo con él, podría haber intentado adelantar a Ricciardo. Casi nos tocamos". No fue así, y al final ‘Checo’ se salió con la suya terminando quinto por delante de Ocon, sexto. La incógnita es si esa 'cabezonería' del mexicano le salió cara a un equipo que tenía todo de cara para ser el gran 'ganador' en Canadá."Pérez me ha costado el primer podio"En cierto modo, la decepción de Ocon era legítima. Ante la oportunidad de estrenarse en el podio y sumar así el primero del año para Force India, Pérez fue más un obstáculo que una ayuda. Cuando le pidieron que le dejara pasar, 'Checo' pidió una prórroga porque venía una zona con pilotos doblados y sabía que, si molestaban a Ricciardo y le hacían perder algo de tiempo, él tendría una oportunidad de adelantarle. Así, callaría las exigencias de su equipo, que ya le estaban pidiendo dejar paso al francés. Fue ahí cuando 'estalló' la polémica. Con una humildad que aprendió en casa, busca emular a AlonsoLejos de poner a Pérez a las puertas del podio y Ocon a su estela, Force India se equivocó al aceptar la sugerencia del mexicano, y el efecto fue catastrófico: no sólo fue incapaz de pasar a Ricciardo en las siguientes, sino que siguió frenando al grupo e hizo que Sebastian Vettel se pegara por detrás hasta adelantarles a ambos a final de carrera. Entre otros muchos factores, quién sabe si también pudo ser una suerte de ‘rabieta’ de Pérez contra su propio equipo.¿Hizo bien Pérez al ‘enrocarse’ tanto?“Ocon ha tenido toda la carrera para pasarme, pero no lo ha conseguido”, decía Pérez. En cierto modo tenía razón, ya que Ocon venía con mejores neumáticos y no hizo amago de intentar el adelantamiento cuando acariciaban el podio con Ricciardo. Lo intento ya al final, sin éxito. Y esto puede tener otra lectura: ¿y si Pérez se sintió perjudicado por su equipo al no tener las ruedas al nivel de Ocon y decidiera barrer a su terreno, aún sabiendo que conllevaría 'birlarle' un podio? Force India improvisó con su estrategia, pero no era igual de buena.El discurso de Pérez destilaba más bien la búsqueda de su beneficio personal, algo que sin embargo comparten la mayoría de pilotos con ímpetu ganador de la Fórmula 1. “Tenía el miedo de que, si le dejaba pasar, luego a mí me pasara Vettel”. El de Ferrari también venía con ruedas nuevas, para más inri de su cuestionable estrategia. “Pedí que nos dejaran correr”, decía para zanjar el tema. Algo bueno se olía ‘Checo’ para sí mismo, pues Force India les dejó correr y acabó delante de Ocon. Eso sí, quinto y sexto, cuando era posible firmar un tercero y un cuarto. El orgullo del mexicano salió triunfante.Force India se lava las manosForce India intentó maquillar bien la oportunidad perdida. Mostraron orgullo por el resultado, pero no escondieron que hay lecciones por aprender para el futuro. "Seguirá nuestra política de no hacer órdenes de equipo, pero especificaré hojas de ruta para firmar el mejor resultado posible", decía Vijay Mallya en 'Twitter'. En la misma línea habló Robert Fernley, jefe de equipo, que no sólo se mostró contento por no hacer "órdenes de equipo", sino que habló de un día "perfecto". ¿Seguro?Otmar Szafnauer, jefe de operaciones, mantuvo el discurso pero sugiriendo esas "hojas de ruta" que no quiso especificar Mallya. "Lo que hubiera hecho en frío es intercambiar antes a Ocon y Pérez, porque así hubiera sido más fácil". ¿Estaba reconociendo Force India que cometieron un error al dejar a Pérez delante? De algún modo sí, pues el mejor resultado para el equipo hubiera llegado sin ese 'cerrazón' del mexicano con los doblados. No obstante, tampoco escatimaron en cuestionar el discurso optimista de Ocon."No creemos que hayamos perdido el podio con él. Tendría que haber sido 0,9 segundos más rápido que Ricciardo, y ni siquiera le sacaba ese ritmo a Pérez con neumáticos nuevos", contaba Szafnauer, contradiciendo lo que el francés veía como un más que probable tercer puesto. Con tantos factores en la mesa, Force India fue operando como bien pudo, hasta el punto de atender la psicología de sus pilotos. Juntar a un "muy buen debutante" como Ocon y a un "true racer" -auténtico competidor- como Pérez, con un resultado tan importante en juego, fue algo realmente agónico.[Lea aquí más artículos de Fórmula 1]Force India no está acostumbrada a estos 'sustos', y aún pagándolo caro, no quiso hacer sangre en público. Otro tema es cómo Pérez encauzará con este episodio una relación con Ocon que hasta ahora ha sido fantástica en el plano personal, y sobre todo el deportivo. Mientras en el box se tiraban de los pelos, toda la Fórmula 1 disfrutaba con dos jóvenes dejándose el cuello para batir a los grandes. Fue un buen lío interno, pero un bendito lío para el deporte.