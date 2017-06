por GTO » Ayer, 08:55

Bueno, para mi no es que haya llegado demasiado pronto, si no que ha comprado su asiento sin estar medianamente preparado.

El williams no es mal coche, y Stroll no corre con el, ha tardado 7 carreras para puntuar, no terminando 4 veces, en varias ocasiones por errores de piloto.

Hay muchos ejemplos de pilotos con 18 años e incluso menores como Verstappen con 17, que tienen un talento natural y son competitivos desde el principio.



Que Villaneuve me parezca un oportunista y rastrero, no le quita la razón, el peor debut de los ultimos tiempos.