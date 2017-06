por GTO » Ayer, 15:29

Felipe Massa: "La gente entenderá mejor la Fórmula 1 sin secretos"Durante la celebración del Gran Premio de Canadá pudimos tener acceso a una reunión de pilotos. Ya que la cuenta oficial de la Fórmula 1 compartió en su Twitter un pequeño vídeo del 'briefing' de Mónaco. Liberty Media aterrizó en la categoría reina con el deseo de hacer la Fórmula 1 más accesible para los aficionados. A decir verdad, tras varias carreras hemos podido ver detalles que están agradado, y mucho, a los seguidores. Desde la década de los noventa no se tenía acceso a estas reuniones, en el recuerdo quedaron aquellas en las que podíamos ver a pilotos como Ayrton Senna o Alain Prost , entre otros, debatiendo sobre el estado y la seguridad de la pista.Por el momento, parece que la entrada de las cámaras a este momento tan secreto de los Grandes Premios no será habitual. Como aficionados, conocer cada detalle sería algo realmente apasionante. Aunque esto podría cambiar el carácter de estas reuniones, ya que la presencia de las cámaras podría influir en el contenido y en las intervenciones, puesto que dejaría de ser privado. Uno de los protagonistas en la reunión, Felipe Massa, afirmo que sería bueno poder retransmitir estos momentos, porque ayudarían al aficionado a entender un poco mejor la Fórmula 1.Massa boxSería mejor sin secretos"Creo que es buena idea. Para ser sincero, no me di cuenta de que alguien estaba grabándonos en Mónaco. Pienso que es bueno, para la gente, para los aficionados... creo que es positivo que participen más en lo que estamos haciendo y de lo que estamos hablando. Si todo el mundo sabe lo que estamos hablando con Charlie Whiting y los equipos, todos entenderán un poco mejor la F1. Personalmente, no me importa, voy allí para intentar hacer lo mejor para la Fórmula 1. Decir lo que creo que está bien o algo que hay que mejorar, en el reglamento o en muchas otras cosas. Siendo sincero, para mí no sería un problema. Quizá otro aspecto positivo sería abrir otros secretos, como el combustible del coche. Para que cada vez que salgas del box todo el mundo sepa cuánto combustible llevas. No necesitamos tanto secretismo. En clasificación todo el mundo sabe que llevamos poco combustible. ¿Por qué debería ser secreto? Todo el tiempo los equipos saben más o menos qué hacen los rivales; así que debe ser todo más claro, sin secretos".