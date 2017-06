por GTO » Ayer, 15:54

Carlos Sainz sancionado, perderá tres posiciones en BakúCarlos Sainz ha sido penalizado por la FIA, con la perdida de tres posiciones en Bakú, por su incidente con Romain Grosjean en el Gran Premio de CanadáEl Gran Premio de Canadá fue bastante decepcionante para Carlos Sainz. En la primera vuelta Sainz trataba de adelantar a Fernando Alonso y centrado en ello se posicionó en pista para intentar adelantarlo en la curva tres, pero no vio el Haas de Romain Grosjean, a pesar de mirar sus espejos, ya que estaba en su punto ciego. Así que se golpearon, Sainz perdió el control de su monoplaza y golpeó a Felipe Massa quien también tuvo que retirarse de carrera.Los comisarios investigaron este incidente después de la carrera, escucharon a Carlos Sainz y a Romain Grosjean, y visionaron el material videográfico y aunque reconocen que la colisión no fue causada deliberadamente por Sainz, quien en su declaración reconoce que no vio el Haas de Grosjean, consideran que su movimiento fue descuidado y potencialmente peligroso. Así que han resuelto penalizarlo con la perdida de tres posiciones en parrilla de salida en el próximo Gran Premio (Bakú) y además con dos puntos en su superlicencia.El comunicado de la FIA explica las razones por las que los comisarios, han decidido penalizar a Carlos Sainz: “Los comisarios escucharon a Carlos Sainz, el piloto del coche 55, Romain Grosjean el piloto del coche 8 y los representantes de equipo. El piloto del coche 55, afirmó que comprobó sus espejos, pero el coche 8 estaba en su punto ciego y por lo tanto él no lo vio A pesar de esto, en conclusión de que la colisión no fue causada por un acto deliberado por parte del piloto del coche 55, encontramos con que su asunción (como declaró) de que no había ningún coche junto a él y, por tanto, el podía moverse a la posición en la pista, fue descuidado y potencialmente peligroso.Esto se evidencia por consiguiente colisión del coche 8 y el coche 19, un resultado directo de este incidente, que provocó la retirada del coche 19”.