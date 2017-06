por GTO » Hoy, 15:21

LE ENVÍA UN MENSAJE A SU EXCOMPAÑERO"¿La Indy mejor que la F1? Si se viera todo el campeonato...". El dardo de Massa a Alonso"Si no te lo estás pasando bien, creo que lo mejor es irse", dice Massa sobre su excompañero en Ferrari. El brasileño atendió a El Confidencial en el Gran Premio de Canadá—Fernando, en la Indy parecías tener una cara más brillante. ¿Vas a seguir así en la F1?—El ambiente de la Indy es más relajado, todos están más felices. No es que aquí sea diferente, pero con el negocio de la Fórmula 1, todos te buscan cierta polémica en lo que dices (...) Aquí siempre se piensa en el futuro, no tanto en los fines de semana, porque ya sabemos las posiciones. Podemos escribir las 15 primeras en clasificación y las 15 de carrera. Al 99%, acertaremos cada una de ellas. Esta falta de espectáculo tiende a crear mucha especulación.Habló largo y tendido, con muchos matices, pero ni así evitó Fernando Alonso que muchos vieran estas palabras como un 'dardo' a la F1 actual, aquella en la que está disfrutando de sus "espectaculares" coches... pero a dos segundos de la cabeza. "¿A que esto no lo dirían Vettel o Hamilton?", comentaban algunos en Canadá, que encuadraban este discurso en su falta de éxitos desde 2013. A las 500 Millas fue a ‘distraerse’ y ha vuelto tan abierto de mente que ahora no descarta correr un año entero en la IndyCar. Para más inri, confesó que Chase Carey, nuevo jefe de la F1, le llamó para desearle suerte antes de Indianápolis, que le hacía la competencia al GP de Mónaco. En varias cosas, no parece hacerle un favor a la que aún hoy es su categoría.¿Hace bien Alonso en comparar la Fórmula 1 y la IndyCar, siendo dos mundos tan distintos? ¿Es uno ese paraíso de buen ambiente y el otro tan aburrido y predecible? Pocos mejor que Felipe Massa para abordar la cuestión. Con 16 años de experiencia en F1 y amante confeso de las 500 Millas —que no corre por el miedo que le suscitan a su mujer—, el brasileño atendió a El Confidencial en Canadá con las palabras de Alonso aún recientes. “Alonso se queja de la F1 porque no tiene un buen coche… ¡qué va a hacer!”, contaba el brasileño, que fue muy tajante en su argumento sobre la posición del gran circo respecto a otras categorías.¿Y si la Fórmula 1 ha sido siempre así?“La F1 sigue igual que en los 80”, contaba Massa. A su argumento le sumó varios detalles que le reafirmaban en su posición, desde deportivos hasta técnicos. “Ahora con Liberty vamos en la buena dirección para atraer a la gente (…) pero con estos coches sigues sin marcar la diferencia, las distancias son demasiado grandes ahora entre Mercedes-Ferrari y el resto. Hay que dar más oportunidades a los equipos pequeños para estar arriba, pero hasta que no se firme otro Acuerdo de la Concordia en 2020 va a ser imposible. Y de todos modos, ahora los coches tienen más agarre, pero el reto es igual que en años anteriores”. Salvando los candidatos a la victoria y el contexto histórico, más de uno ya entonaba este discurso hace dos décadas.A esto se suma el ambiente de la Fórmula 1, que siempre ha destilado exclusividad y ego en todos los frentes. No sólo lo recordaba Massa, sino que también Sergio Pérez se mostraba sorprendido por las alusiones de Alonso a la imposibilidad de llevar patinete o habitar de forma más distendida en el 'paddock'. “Al fin y al cabo, la F1 es la élite del automovilismo y por ende es más complicada y hay mucha más competencia entre equipos y pilotos. En Estados Unidos es cierto que todo parece más relajado en esa interacción de pilotos, equipos y aficionados”, contaba Pérez a El Confidencial. Alonso suscribió esta versión y la explicó con pelos y señales, pero a Massa le descolocó su comparación con la IndyCar. Fue ahí donde quiso dejarle el mensaje.Cómo la F1 y la Indy no son tan distintasAsí como en la F1 siempre gana “el que más dinero tiene”, Massa sostiene que ocurre lo mismo en la IndyCar. “No puedes olvidarte de que ahí ganan siempre los dos mejores equipos, Penske y Ganassi. Siempre están ahí, y de vez en cuando se asoma Andretti. Las 500 Millas son algo distinto, pero la cosa es que ocurren muchísimas cosas sólo en esa carrera”. De algún modo veía sesgada la posición de Alonso con la experiencia de una única prueba de otras muchas en el calendario de la Indy. “Si te ves todo el campeonato, siempre ganan los mismos. ¡Pero eso no es un problema! Aquí en la F1 pasa lo mismo”. El ejemplo de Ferrari y Mercedes así lo contextualiza.“Sí, es cierto que en la Indy tienen el mismo coche y está todo más apretado, pero imagínate que ahora hubiera cuatro coches de Ferrari y cuatro de Mercedes. El campeonato sería bien distinto, y habría más ganadores, quizá el doble. Pero por eso no podemos comparar la F1 y la IndyCar”. En esa dicotomía que planteaba Alonso, Massa veía algo más que un simple comentario de alguien a quien no le brillaban los ojos en Canadá como en Estados Unidos, rodeado de ese ambiente más relajado que le cautivó desde el minuto uno. Quizá la raíz esté en su situación personal y, por encima de todo, en el camino que puede tomar su trayectoria a partir de 2018. Por estos lares continuaría el discurso.“Si no te lo pasas bien, lo mejor es irte”“Con semejante diagnóstico de la F1 en público, ¿debería Alonso pasar página y marcharse?”, fue la pregunta que mantuvo a Massa unos segundos en silencio. “Depende de muchas cosas”, arrancó antes de hacer otra pausa. “Si no te lo estás pasando bien, creo que lo mejor es irse. No parece que esté disfrutando mucho ahora mismo, así que quizá sí”. Pero el brasileño también dejaba la puerta abierta a muchas interpretaciones distintas sobre qué se esconde bajo el discurso crítico de Alonso, que descolocó a más de uno en el ‘paddock’. “Quizá se vaya a otro equipo el próximo año o asuma otros retos fuera de la Fórmula 1. Es algo que no sabemos”.En otro contexto, más centrado en la batalla interna que ambos fraguaron en Ferrari, Massa elogiaba a Alonso por su "mayúsculo talento", pero dejaba otro mensaje: "Noté que tenía una doble personalidad". Hasta qué punto aquella historia ha podido influir en las palabras de Felipe es una incógnita, pero en el discurso del asturiano encontró algunas lagunas.El lado comercial, ¿lo único distinto?Si la F1 y la IndyCar comparten una estructura donde ganan los más poderosos, el único margen de distinción posible —y en el que Alonso puso especial ahínco— es su ambiente y la forma de conectar con la afición. Y en este frente, los americanos llevan indudablemente la voz cantante. Con cierta ironía, Alonso hablaba sobre cómo en las 500 Millas atendía eventos muy variopintos, desde una visita a un colegio hasta una fábrica de leche donde otorgaban un premio al mejor ‘rookie’ de la temporada. “Si alguien aquí me da dinero, ¡iré sin problema!”, contaba el asturiano. Pero si la F1 también está trabajando en abrir sus puertas, ¿dónde está el problema?Según sugiere el discurso de Massa, el principal error de Alonso pudo estar en añadir al debate el asunto deportivo cuando hablaba de ese "99%” de predicción de los resultados, ya que en el plano comercial todos coinciden en que Estados Unidos sigue un paso por delante. La incógnita es qué llevó a Alonso a calificar la Fórmula 1 como algo “predecible”, cuando se han llegado a dar hasta cuatro candidatos a la victoria esta temporada. Alonso no limitó el discurso al tema de los patinetes, y ahí estaba Massa, el 'abuelo' de la parrilla, para contarle su batallita histórica.