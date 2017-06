por GTO » Ayer, 17:17

bigbossf1 escribió:

el problema es que el combustible fósil se está terminando, y igual es cosa mia, pero a parte de lo eléctrico no hay otra via.



De todas formas,la F1 y la Fe pueden convivir,poco o nada tine que ver, la F1 es o tiene que ser lo máximo en tecnología y demás,así que algún día deberá ir por ahí si no cambia mucho la cosa y estoy hablando dentro de muchos años, cuando la Formula E ya esté perfectamente establecida, además, por el camino que quiere tomar la Fe poco o nada se parecerá a un monoplaza y la F1 eléctrica se podrá mantener perfectamente sin perjudicarse mutuamente.

Yo creo que la FE y la F1 ya son competencia, la FE no dejara huecos para que la F1 se cuele. La Fe evolucionara para perjudicar lo maximo posible a la irrupción de la F1. Y la F1 no se podrá permitir perder su identidad para ser un sucedáneo. Agag hará lo necesario para que la FE sea lo mas parecido a una F1 electrica, de echo lo esta haciendo ya.Las carreras de caballos no han desaparecido, ni las de aviones que surgieron después de la guerra mundial, simplemente han evolucionado. Combustible fósil siempre habrá, solo que no sera de consumo masivo y se producirá de una manera mas racional, piensa que los aviones no serán eléctricos nunca. Y no creo que ferrari deje de fabricar superdeportivos V, al igual que no ha fabricado turbo diésel. Los ricos no quieren lo que tienen la mayoría de los mortales.