Juego de tronos: opción Renault para Alonso

En Canadá se dio la salida a la preparación del próximo año. En lo que a pilotos se refiere, Mercedes debería permanecer estable. Lewis Hamilton tiene contrato y Valtteri Bottas lo está haciendo todo razonablemente bien. Además, su representante es Toto Wolff, el director general del equipo. Otra cosa es la dirección técnica. James Allison, que dejó Ferrari para estar con sus hijos en Inglaterra tras la muerte de su mujer, ha hecho un Mercedes incapaz de sostener la supremacía respecto a Ferrari y...En Ferrari, con un equipo técnico reunido por el motorista Mattia Binotto, con ingenieros sin experiencia en la F1, todo va sobre ruedas, y nunca mejor dicho. Aunque ni Sebastian Vettel ni Kimi Raikkonen han firmado su renovación, no parece que vaya a haber inconveniente para su continuidad, sobre todo, una vez que el finlandés ha despertado del letargo.En Red Bull sí hay incertidumbre, salvo en el caso de Max Verstappen, el único que tiene el volante seguro para el año que viene. A Daniel Ricciardo, la opción de ir a Ferrari se le desvanece por la estabilidad en la Scuderia. Y en Toro Rosso, todo está por decidirse.Pero el piloto en el que se fijan todas las miradas es Fernando Alonso. Zak Brown, el nuevo presidente de McLaren, ha establecido una excelente relación con el español, a diferencia de Ron Dennis. Y querría conservarlo. Para ello, buscando cómo ofrecerle un coche competitivo y eso pasaría por disponer de un motor distinto al de Honda, que parece incapaz de enderezar el desastre recurrente durante tres años.Canadá tenía que haber supuesto la aparición de una nueva evolución del motor pero, según cuentan desde Japón, tras las pruebas decidieron pararlo y revisarlo porque los problemas de potencia y fiabilidad seguían. Así las cosas, Brown intenta lograr un motor diferente que, según indica la lógica, podría ser Mercedes, aunque Dennis dejó la relación entre McLaren y Mercedes bastante maltrecha.¿Y Fernando Alonso qué hará? No está dispuesto a perder un año más, no obstante, entre los equipos dominadores no le quedan muchas posibilidades. Se habla de Williams, que con Paddy Lowe, director técnico de Mercedes hasta hace un año, tiene potencial. Pero a Frank Williams y a su hija Claire no les gusta gastar en pilotos y ni las finanzas del equipo ni sus patrocinadores permitirían pagar lo que Alonso está habituado a ganar. Conclusión: parece improbable ese movimiento. Sin embargo, la escudería Renault, deseosa de volver a ganar en la Fórmula 1, algo que produce réditos en China, mercado donde está apostando fuerte, recibiría al español con los brazos abiertos. Hay presupuesto y recursos técnicos; el motor es potente y aunque el chasis debe ser mejorado, Nico Hulkenberg entra regularmente en la Q3. Además Renault podría crear un entorno de patrocinadores de origen español (Mapfre ya está), como en los viejos tiempos. El aspecto menos positivo para el automovilismo español es que la hipotética llegada de Alonso a Renault le cerraría la puerta a Carlos Sainz, de quien también se habla para este equipo.