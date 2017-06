por GTO » Ayer, 22:37

FELIPE MASSA, CONVENCIDO DE CONTINUAR EN FÓRMULA 1 EN 2018El piloto brasileño se ve competitivo y no ve motivos para no seguir su carrera deportiva.Felipe Massa puso fin a su carrera deportiva en Fórmula 1 a finales de la temporada 2016, con una emotiva despedida que llegó algo antes de tiempo en un accidente en el Gran Premio de su Brasil natal. Teóricamente, su hora había llegado y era tiempo de dedicarse a otras labores.Pero otra retirada, la de Nico Rosberg, provocó una cascada de movimientos que propiciaron su continuidad en Williams junto a Lance Stroll. Lo que parecía una decisión de emergencia en Williams al perder a Valtteri Bottas y necesitar un piloto experimentado para educar a Lance Stroll, tiene pinta de ir para largo.Y así lo ha manifestado el propio piloto en la columna que escribe para Motorsport, en la que ha explicado que se siente competitivo, que se siente feliz y que tiene una gran relación con toda la estructura Williams. Felipe ha confesado que es el momento de la temporada donde más preguntas se reciben acerca de su futuro, pero él lo tiene claro.Felipe Massa no ve motivos para no continuar pilotando en 2018, alargando un año más una carrera deportiva en el Gran Circo que comenzó en 2002 en el equipo Sauber y la cual ha continuado ininterrumpidamente, incluyendo ocho temporadas en Ferrari y lo que a todas luces será una quinta temporada en Williams, acompañando también el próximo año a Lance Stroll.