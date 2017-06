por GTO » Ayer, 22:56

Entrevista diferente a ... Sergio Pérez13:45 – Los pilotos de Fórmula 1 responden a cientos de preguntas en cada Gran Premio, pero ¿cuánto conocemos sobre sus vidas lejos de los circuitos? GPUpdate.net se ha puesto como objetivo averiguar todo aquello que no se suele preguntar, en esta ocasión le toca a Sergio Pérez.¿Cómo sería un día perfecto para ti?Sería en Guadalajara, mi ciudad natal, junto a mi familia y amigos¿Cuál es la mejor decisión que has tomado?¡Ser piloto!¿Cuál es el peor error que has cometido?En mi carrera, probablemente ir a McLaren…¿Cuánto tardas en estar listo por la mañana?¡Media hora! Solo me ducho.Romain dijo cuatro minutos…¡Entonces es que no se ducha! (Risas)¿Qué te gusta más, dormir por la noche o la siesta de la tarde?Una siesta.¿Prefieres quedarte en casa por la noche o salir de cena con los amigos?Salir de cena.¿Qué es peor, el tráfico o las colas en el aeropuerto?¡Las colas del aeropuerto! (Risas)¿Cómo pasas el tiempo de espera en los aeropuertos?¡Intento encontrar un spa, para un masaje! O un café.¿Qué es lo más divertido que has hecho?No recuerdo un único momento divertido ... paso muchos momentos divertidos.¿Cuál es la broma más graciosa que le has hecho a alguien?¡He hecho algunas muy malas! Una vez, un amigo me dijo que quería ir a un concierto. Quedaba una hora para que empezara y me preguntó. '¿Tienes las entradas?', y dije, 'Sí, ves a la taquilla y dí tu nombre,' ¡pero no habían entradas!. Era un grupo mexicano.¿Qué canción cantarías en un karaoke?¡La cosa más bella! Es una canción española.¿No has hecho ningún curso de canto en Force India?(Risas) ¡No! Aquí no pasan esas cosas, ¡no que yo sepa! (Mira a Will Hings, jefe de prensa) ¡Will sería el primero!¿Cuantos idiomas hablas?¡Tres!¿Cuál es el idioma que más te gustaría aprender?Me gusta el italiano. Es muy parecido al español.¿Circuito urbano o permanente?¡Con total seguridad un circuito urbano! Me explico, los circuitos permanentes son muy aburridos. Si cometes un error tienes 100 metros de escapatoria. Me gustan los circuitos urbanos porque no te permiten ni un solo error. Los circuitos deberían ser como antes, donde se penalizaba al piloto.¿Cuál es tu Gran Premio preferido del calendario?Mónaco, como piloto, y México, por su atmósfera.Si pudieras incorporar un circuito al calendario, ¿cuál añadirías?Imola, me encanta, y nunca he pilotado ahí. Me gusta el trazado del circuito, los pianos enormes, ¡me gusta pilotar con pianos grandes!La comida...¿dulce o salada?¡Dulce!Sólo una comida y una bebida. ¿Cuál elegirías?Hmm, ¡elegiría la limonada y la pasta!¿Cuál es tu película favorita?Man on Fire. (El fuego de la venganza en España y Hombre en llamas en Latinoamérica)¿Cuál es tu grupo de música preferido?Maná. Es un grupo mexicano (originarios de la ciudad natal de Sergio Pérez).¿Campo o ciudad?¡Campo! Por el aire fresco…¿Verano o invierno?¡Verano! Me gusta el calor…Si tuvieras que escoger un piloto para irte con él a una isla desierta, ¿cuál escogerías y por qué?¡Probablemente me iría solo! (Risas)¿Y el piloto con el que no te irías a una isla desierta?No hay ninguno¿Cuál es el compañero de equipo más divertido que has tenido?Kamui Kobayashi. ¡Era un tipo divertido!¿Quién es el mejor piloto contra el que has competido y que no haya llegado a la F1?Hmm, creo que cuanto estaba en la Fórmula 3, había un chico finlandés llamado Atte Mustonen. En esa época era muy bueno... un poco inconsistente, pero cuando era rápido, ¡podía ser muy rápido!¿Cuál ha sido tu mejor adelantamiento?Creo que mi mejor adelantamiento fue en Mónaco, adelantando a Jenson Button (en la Nouvelle Chicane en 2013).¿Cuál ha sido tu mejor carrera?Tendría que retroceder a la Fórmula 3, en Monza, en 2008.¿Preferirías ganar carreras aunque no consiguieras el título, o ganar el título aunque no ganaras carreras?¡Ganar el título!¿Cuál es la pregunta más rara que te han hecho?(Pausa/Silencio)… ¿a lo mejor ha sido alguna de las que te hemos hecho?(Risas) ¡Sería algunas de estas!