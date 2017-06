por bigbossf1 » Ayer, 18:58

GTO escribió: Ya tenemos Force China



Se habla de que habra movimientos para 2020. Si un equipo se esta moviendo hoy, no les da tiempo a tener algo que poner en pista ni de coña en 7 meses en Montmelo, y dudo que les interese desarrollar nada para 2019 si en 2020 o posterior hay cambio de normativa.



eso es lo que yo pensé cuando leí esto, es difícil pensar que un equipo pueda estar en 2018,mas bien imposible a no ser que tengan los restos de Manor y desarrollen el coche que tenía Manor,es la única posibilidad, y de ser así no se si sería buena idea reciclar un coche que tuvo problemas y parones en su desarrollo.Entrar para 2019 es posible, piensa que los nuevos motores no entrarán hasta 2021, entonces,ese equipo puede tener un coche en pista, 2 años de aprendizaje, mejorar, etc... eso si es viable y posible.