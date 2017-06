por Trupon » Ayer, 19:42

Valtteri Bottas: "Todo es cuestión de rendir en el nivel en el que está el coche"

Se ve igualado con Hamilton

Jonathan Hernández Gálvez 18 de Junio 2017El finlandés Valtteri Bottas, en su primera temporada pilotando un Mercedes en sustitución de Nico Rosberg, está realizando una buena labor. Ya suma una pole, lograda en Bahréin, y una victoria, en Rusia, siendo ambas sus primeros éxitos en Fórmula 1. A pesar de que el equipo con sede en Brackley solo ha firmado por un año a Bottas, el piloto desea seguir en la escudería alemana, pero sabe que tendrá que conseguir buenos resultados para convencer a los directivos.En declaraciones realizadas a Motorsport.com, afirmó: "Creo que tengo que ser consistente. Todo es cuestión de rendir en el nivel en el que está el coche y ayudar al desarrollo. Hay que trabajar en equipo y ganar carreras, que es lo que un equipo normalmente te pide. Mercedes es un equipo ganador de un gran nivel, así que esperan mucho de sus pilotos. Casi todos los pilotos querrían correr para Mercedes, así que necesito rendir bien para quedarme. Mi ambición es tener una relación a largo plazo con el equipo y espero que sea posible".Bottas añadió que "esperaba que la primera victoria llegara en Melbourne, ¡era mi objetivo! Pero creo que estuvo bien ganar en la cuarta carrera. Fue genial lograr mi primera pole en Bahréin y mi primera victoria en Rusia. Estuvo bien que ocurriera en el comienzo de la temporada. No necesito pensar más sobre ello. Sé que puedo hacerlo y el equipo sabe que puedo".Acerca de su compañero Lewis Hamilton, Bottas considera que, en lo que respecta a rendimiento, están muy igualados. "Creo que estamos muy cerca. No veo ninguna diferencia. Creo en mí mismo. Él tiene más experiencia. Ha estado en el equipo durante mucho más tiempo y no hay razón por la que no le pueda igualar siempre. Creo que es posible. Sé que puedo ganar carreras y lo he demostrado. Puedo estar en la pole. Pero no es un compañero con el que luchar fácilmente. Para mí es muy motivador estar con él, es una gran referencia", finalizó.