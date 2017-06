por GTO » Ayer, 21:29

Hasegawa: Frustración no quiere decir divorcio`– El jefe de Honda Yusuke Hasegawa insiste que todos los comentarios sobre la frustración que han vertido tanto McLaren como el suministrador de unidades de propulsión japonés tras todos los problemas sufridos durante la campaña no quieren decir que estén en proceso de divorcio.McLaren-Honda, ya en su tercer año de asociación, ha tenido problemas en las siete rondas disputadas hasta la fecha, con falta de fiabilidad y rendimiento, causando que la escudería no haya logrado un solo punto.Poco después del comienzo de la temporada algunos rumores afirmaban que McLaren podría disponer de motores Mercedes en 2018 antes de que Zak Brown dejara claro que estaban comprometidos con Honda.Sin embargo, McLaren ha endurecido el tono en las últimas semanas, afirmando que tienen "serias preocupaciones" sobre el fabricante, y que tienen confeccionados sendos "planes B y C" para 2018.Tras el reciente abandono de Fernando Alonso en Canadá, estando en zona de puntos, Brown comentó que McLaren tiene que ser "proactivo" en relación a su futuro.Hasegawa, de todos modos, no cree que el mensaje que ha dado McLaren tenga una connotación distinta de cuando empezaron los problemas en la pretemporada."No creo que [la actitud] haya cambiado desde los test de invierno en Barcelona," explicó Hasegawa a Racer."Todos están frustrados, y por supuesto nosotros también estamos frustrados. Así que los comentarios de Zak son muy comprensibles."Nos sentimos frustrados y decepcionados, así que no hay dudas en el caso de que hagan comentarios parecidos.""Por supuesto que un buen resultado animaría al equipo, pero incluso en situaciones difíciles tenemos una conexión muy fuerte."Nos sentimos frustrados, pero un sentimiento de frustración en la competición no significa "que se quieran divorciar" ni tampoco 'dar por finalizado el contrato'."La frustración en la carrera y las decisiones que se tomen para la relación son temas totalmente distintos."Honda, que regresó a la Fórmula 1 en 2015, también será el suministrador de unidades de propulsión de Sauber el año que viene.