McLaren romperá con Honda y volverá con Mercedes en 2018Por EurosportSe acabó lo que se daba. La relación entre McLaren y Honda llegará a su fin este año. En julio, antes del parón veraniego en el Mundial de Fórmula 1, se podría anunciar el nuevo acuerdo con Mercedes, que volverá a suministrar de motores a la escudería de Woking.Lo presentaron a finales de 2014 como el regreso al pasado, pero la alianza entre McLaren-Honda no solo no ha conseguido acercarse a los éxitos que ambos tuvieron juntos hace dos décadas, sino que ha sido un absoluto fracaso. Esta temporada, sin ir más lejos, no ha conseguido puntuar con ninguno de sus dos monoplazas en las siete primeras carreras del campeonato y las averías mecánicas ha sido constantes.Por este motivo, el diario inglés 'Daily Mail' asegura que McLaren ya han decidido romper con Honda tras una reunión que en paddock del cicrcuito de Montreal mantuvieron Mansour Ojjeh, propietario del 25% de las acciones de McLaren, con Toto Wolff y Nicky Lauda, dos de los 'capos' de Mercedes.Aunque en el pasado Mercedes no se mostró dispuesto a motorizar a un equipo rival como McLaren, la postura ahora de la marca alemana está "lejos de ser insuperable".Maniobra desesperadaHace tiempo que la paciencia en Woking, sede de McLaren, con Honda se acabó, pero se han decidido a dar este paso para evitar la marcha de más patrocionadores importantes como han tenido en estos últimos años por los nefastos resultados deportivos y, casi más importante, convencer a Fernando Alonso para que renueve su contrato con McLaren y que termine el 31 de diciembre de este 2017.Las cifras de la rupturaSin embargo, romper el acuerdo con Honda no le saldrá barato a McLaren. El Daily Mail cifra en 88 los millones que debería desembolsar la escudería inglesa por poner fin a su contrato con la marca japonesa, más 12 por las nuevas unidades de potencia Mercedes y 30 del sueldo de Fernando Alonso.En caso de producirse el acuerdo entre Mercedes y McLaren, marcas que han estado unidas en la Fórmula 1 durante más de 20 años y con muchísimo éxito, McLaren, al igual que Williams y Force India, obtendría los últimos motores de Mercedes con un par de carreras de retraso como pasó en Montreal. Mercedes se negó a comentar sobre cualquier participación futura con McLaren.