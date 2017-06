por Trupon » Ayer, 15:07

El entorno de Honda lamenta la falta de apoyo de su presidente

Critican que los diarios europeos ofrezcan una versión tan pesimista de la situación

En el país del sol naciente, por cultura, si no se gana, es mejor no decir nada

7ANA VÁZQUEZ | 19 JUN 2017Honda no logra resultados desde su regreso a la Fórmula 1 y eso no gusta a la cúpula japonesa, que recibe numerosas críticas por parte de Europa y no encuentra como consuelo el apoyo del presidente de la marca, Takahiro Hachigo.Los nipones van todavía peor en comparación con el año pasado. Este motorista aún no se ha podido poner al día respecto al resto de fabricantes y eso pasa factura a estas alturas de la asociación con McLaren."Honda estaba en la F1 en los 80, luego se fue en 1992, volvió en 2000, se fue en 2008 y luego volvió en 2015. Todo esto les ha hecho tener muchos altibajos y de algún modo, te pierdes en los tiempos de la F1. Es lo que dice Hasegawa cuando le preguntamos", han comentado fuentes de la prensa japonesa cercanas a la marca japonesa, en declaraciones para el diario español El Confidencial."Mercedes, Ferrari y Renault llevan teniendo su motor de combustión desde hace muchísimos años. Para Honda, ese es su principal problema, además de otros procedimientos. Y sólo en tres temporadas aún no pueden ponerlo a punto", han añadido.A nadie le gusta la situación que atraviesan los japoneses. Aunque en Europa los rumores apunten a que su trato con los de Woking no seguirá en 2018, no es así en el país del sol naciente, uno en el que ahora mismo existe mucha presión para comenzar a sumar puntos."En Japón estamos muy decepcionados con Honda, es cierto que tienen la culpa. Ellos todavía no dicen si va a acabar la unión con McLaren, pero hay muchas cosas que no ayudan, como que en la prensa europea tengan una versión tan negativa. Esa presión va a ser buena para que los ingenieros se pongan las pilas, pero nada buena para la política de la empresa", han reconocido.Lo que muchos se preguntan es por qué este modus operandi de Honda, pero lo cierto es que esto se debe a la propia cultura, diferente a la de cualquier otro motorista de la parrilla."Éric Boullier ha dicho muchas veces que Honda debe cambiar su cultura: probablemente se refiera más a fichar a gente de otros equipos. En la F1 es importante ser ágil, pero Honda va a su rollo. Y los ingleses no lo entienden. En Japón, si no ganas, lo mejor es no decir nada. No queremos contar excusas ni hablar más de la cuenta; así es nuestra cultura del samurái", han recordado."El presidente de Honda no dice nunca nada; no sé qué hacen dentro, pero eso es un gran problema. Si el presidente de Honda dijera algo, podríamos difundir más el automovilismo y crear más historias, pero no hay remedio…", ha comentado."Una empresa de coches tan grande debería apoyarles más, como hace Ferrari. En el tema de comunicación parece que va bien: cuando gana Vettel, Marchionne siempre saca un comunicado y además va a las carreras. Ahí tienen una cara visible y activa", han compartido.IMAGEN DESCUIDADALa falta de apoyo por parte de Hachigo al equipo que forma Honda en la F1 es una de las principales razones de la situación de malestar actual. "Honda, sin embargo, ni dijo nada cuando Takuma Sato ganó las 500 Millas de Indianápolis y eso que fue un milagro. Deberían cuidar más estos temas, es algo que ya está mosqueando a mucha gente", han apuntado.Tras atreverse con un nuevo diseño de unidad de potencia, desde Japón piden paciencia, aunque actualmente el Gran Circo no interese tanto como otros deportes, debido a lo mal que van las cosas para esta marca."En Canadá, cuando Alonso tuvo la avería en el motor, no la vieron en la telemetría y no pararon hasta que la encontraron. El motor del año pasado no estaba para ganar, pero no era malo. La cuestión es que Honda quiso arriesgarse con un nuevo diseño y no ha funcionado. Lo van a intentar todo. Sólo hay que tener paciencia, han señalado.LA F1 CADA VEZ INTERESA MENOS EN JAPÓN"Si hubiera un piloto bueno u Honda rindiendo bien, la audiencia de televisión sería grande, pero no es así. Para nosotros, el rendimiento es todo: si es bueno, le sigue la gente. Si no, ocurre como ahora, que la F1 ya no interesa a la gente en Japón", han expresado."Los ingleses atacan mucho a Honda. Es algo que gusta en países europeos porque lo entienden, pero en Japón es distinto: a la gente no le gusta leer que están atacando a Honda. Quieren leer solo qué ha pasado en pista. Si escribiéramos que Honda debe cambiar algo como su cultura o la forma de trabajar, mucha gente se desconectaría y no podemos hacerlo. A la gente no le gustaría lo que dice la prensa inglesa", ha explicado.Por último, las fuentes cercanas a Honda han señalado que quizás hubiera sido mejor para los japoneses unirse a otro equipo de parrilla como Force India o Toro Rosso."Estar con McLaren es lo ideal, pero el problema lo ha tenido Honda con tantas averías. Pero en 2015 ya se planteó si unirse a McLaren, un equipo con tanto orgullo, sería lo mejor visto lo difícil que podía ser adaptarse a la F1. Ellos tienen la tecnología al nivel de los grandes, es cierto, aunque se comentó que pudo haber sido mejor unirse a un equipo de mitad de tabla como Force India o Toro Rosso", ha detallado para finalizar.