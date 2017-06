por GTO » Ayer, 15:45

“Tenemos un deporte demasiado técnico”La actual jefa de la escudería Sauber, Monisha Kaltenborn , lamenta que la F-1 se ha convertido en un deporte demasiado técnico y con un exceso de secretismoLa actual jefa de la escudería Sauber, Monisha Kaltenborn, ha señalado en declaraciones que recoge f1aldia.com que la Fórmula 1 se ha convertido en un deporte demasiado técnico y con un exceso de secretismo, lo que supone un hándicap para los aficionados a este deporte. De hecho, considera que se debería dar a conocer al público las facetas más desconocidas de la F1. “En muchos sentidos, tenemos un deporte demasiado técnico. Tanto, que gente de dentro del propio deporte no entiende algunas cosas o cómo funcionan otras ¿Necesitamos de verdad eso? No”, se pregunta Kaltenborn.El secretismo es una práctica habitual en la Fórmula Uno a fin de que los equipos no muestren sus cartas a nivel técnico abiertamente ni den demasiadas pistas sobre su trabajo a los rivales. Pero esta práctica puede ser contraproducente e ir en contra de los intereses de la F-1.“El ser tan abiertos, el no tener secretos, es bueno porque estás dando a conocer el deporte desde dentro, se consigue conectar con la gente. De otra manera, parece que solo veas todo esto desde la lejanía, a través de una pantalla de televisión o desde detrás de una verja”, sentencia.“Se puede ver en otros deportes: tienen tanto éxito porque son mucho más abiertos con los aficionados, sin tapujos. Hay que hacer este deporte un poco más cercano”, concluye la jefa de Sauber.