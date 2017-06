por GTO » Ayer, 21:36

Publicado el calendario del Mundial de F1 2018 con varias novedadesEl borrador provisional de la FIA incluye el regreso de citas como los GPs de Francia y Alemania mientras que desaparece el de MalasiaLewis Hamilton, durante el GP de España de este cursoLa FIA aprobó este lunes un borrador que dibuja las trazas que seguirá el Mundial de Fórmula 1 2018. Por el momento se trata de un calendario provisional, pero lo cierto es que año tras año se demuestra que el definitivo no difiere mucho (si es que lo hace algo) de éste.En el mismo se pueden observar varias novedades como por ejemplo el hecho de que el campeonato aumentará sus citas pasando de las 20 actuales a las 21 que tenía en 2016. El motivo es que regresan las carreras de Francia y Alemania mientras que se cae la de Malasia.El país galo había disfrutado de un GP de F1 ininterrumpidamente de 1956 al 2008, pero desde ese año, no se disputa. Como novedad, también destaca que no será el circuito de Magny-Cours el que albergará el GP de Francia 2018, sino que será Paul Ricard (en Le Castellet), un trazado que no ve una carrera de F1 desde 1990, aunque sí es cierto que el pasado curso albergó test de neumáticos Pirelli como antesala a este regreso al ‘gran circo’.El de Alemania sin embargo ha sido un receso de tan solo una temporada, y volverá a ser Hockenheim el escenario de la carrera en un país de grandes campeones como Michael Schumacher o el propio Sebastian Vettel que lucha por el cetro de este curso.En cuanto a Malasia y su caída, el problema es la poca rentabilidad de la carrera en Sepang, pero de cara al futuro no está descartado su regreso o incluso alternar esta cita con la de Singapur.Tres carreras seguidasHablando del calendario en sí destaca que durante el final de mes de junio y el inicio del de julio se sucederán tres fines de semana consecutivos con carrera de F1. Será precisamente con Francia, Austria y Gran Brataña como la primera parte de la gran gira europea en el tramo central del curso.Por otra parte, Rusia no será la 4ª cita, tomando ese lugar el GP de Azerbaiyán, y se trasladará a finales de septiembre, antes de la cita de Japón. Lo que no cambiará es que el GP de España del Circuit de Barcelona-Catalunya sea el 5º de un curso que de nuevo arrancará en Australia y finalizará en Abu Dhabi.‘Indy500’ y las 24 H. de Le MansEn clave ‘alonsista’, tal y como sucediera en este 2016, las 500 Millas de Indianápolis volverían a coincidir con el Gran Premio de Mónaco, mientras que el fin de semana de las 24 Horas de Le Mans no lo hace con ninguna cita del ‘gran circo’. No obstante, no se conocen por el momento los planes del asturiano para el año que viene, ni en cuanto al hecho de participar o no en alguna de estas emblemáticas carreras, ni en lo que respecta al hecho de seguir o no en la Fórmula 1, donde su actual contrato con McLaren expira a finales de esta temporada 2017Borrador del calendario del Mundial 2018 de Fórmula 125 de marzo: GP de Australia8 Abril: GP de China15 de abril: GP de Bahréin29 de abril: GP de Azerbaiyán13 de mayo: GP de España27 de mayo: GP de Mónaco10 de junio: GP de Canadá24 de junio: GP de Francia1 de julio: GP de Austria8 de julio: GP de Gran Bretaña22 de julio: GP de Alemania29 de julio: GP de Hungría26 de agosto: GP de Bélgica2 de septiembre: GP de Italia16 de septiembre: GP de Singapur30 de septiembre: GP de Rusia7 de octubre: GP de Japón21 de octubre: GP de Estados Unidos28 de octubre: GP de México11 de noviembre: GP de Brasil25 de noviembre: GP de Abu Dhabi