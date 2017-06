por GTO » Ayer, 23:00

Y mas rumores...



No se me ocurriría ninguna razon para Williams que dejar el motor mercedes para coger el "motor" Honda.



Si se me ocurre una, y casi me da miedo pensarla.... la misma por la que tiene los dos peores pilotos imaginables en sus coches. La razon por la que dejo escapar a un piloto joven y con futuro, para traer del asilo, a Massa, o la misma que hace que un niño de papa Canadiense, este en su otro coche.... EL DINERO.



De verdad que no podría ver como Williams, deja el motor mercedes para embolsarse el dinero de Honda. no lo podría soportar tanta vileza.