TRAZADO EXIGENTECarlos Sainz: "La pista de Azerbaiyán es incluso más dura que la de Mónaco"La filial de Red Bull aterriza en Azerbaiyán para disputar la octava cita del calendario. En el pasado Gran Premio de Canadá, ambos Toro Rosso no pudieron cruzar la línea de meta: Carlos Sainz no finalizó la carrera debido a un incidente con Romain Grosjean en la primera vuelta. Mientras que Daniil Kvyat tuvo un problema de vibraciones, por lo que se retiró en la vuelta 55.Sin embargo, para Bakú, los pilotos están ilusionados de poder enfrentarse a las calles azerbaiyanas y conseguir un mejor resultado al logrado en la primera edición. En 2016, ni Carlos, ni Daniil acabaron la carrera entre los diez más rápidos. Pero, en esta ocasión confían en poder luchar y sumar los primeros puntos allí."No puedes comparar el diseño del trazado de Bakú con el de Mónaco, incluso si es un circuito urbano. No es mejor, ni peor, solamente es diferente. Es muy duro este circuito, diría que es más duro que Mónaco, pero cualquier pequeño error puede ser crítico, tienes que estar concentrado todo el tiempo. Me divertí el año pasado, pienso que fue una carrera especial, pero fue una pena no terminar. Recuerdo tener buenas batallas con los Mclaren y los Red Bull, no había descanso"."No disfrutas de las vistas cuando pilotas a 300km/h, pero el castillo es una de las cosas que más me gusta de Bakú. Algunas fotos de esta carrera son únicas. De lo que me gusta es que nuestro hotel está muy cerca de la pista, justo a la entrada del Paddock. Esto es perfecto, te sientes más cómodo porque estás a un par de minutos del garaje. En 2016, fue genial conocer a Enrique Iglesias en Bakú. Es una gran persona, mis hermanas son muy fans y estuvieron muy contentas de estar un rato con él".Daniil Kvyat (15º - 4 puntos):"El circuito es único, es un punto de encuentro muy atractivo para competir. Tiene un diseño impresionante: la recta es increíblemente larga y luego afrontas una zona muy estrecha; puedes besar los muros. Solo un coche puede pasar por ahí lo que le hace un desafío. Es como una sección de Mónaco, pero también tiene de Monza. Es una pista particular y eso me gusta. La temporada pasada, tuvimos una muy buena clasificación en Bakú, fui séptimo y nuestro ritmo era bueno. Pero, en carrera, comencé sexto, aunque fue una lástima no acabar. Afortunadamente, este año tendremos una final mejor"."El objetivo es conseguir puntos en una carrera en la que no lo pudiste hacer todavía. Puntuar por primera vez en cualquier circuito, siempre es una sensación muy buena. Ojalá, tengamos una buena carrera este año y sumemos algunos. No tuve mucho tiempo de caminar por Bakú el año pasado, pero en este me gustaría hacerlo. La ciudad ofrece una combinación interesante entre la arquitectura antigua y moderna. Lo que más me gustaría hacer es visitar el Heydar Aliyev Centre, esa construcción es muy atractiva".